Эрдоган поблагодарил Токаева за приглашение посетить землю предков

По его словам, турецкая делегация не забудет такой теплый прием

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана тепло поприветствовал Главу Турции.

– Ваше Превосходительство, г-н Президент, мой дорогой брат, я очень рад видеть Вас в столице Казахстана. Прежде всего, хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что Вы приняли мое приглашение и посетили Казахстан с государственным визитом. Можно с уверенностью заявить, что Ваш визит имеет исключительное значение, является историческим событием. Безусловно, Ваш нынешний визит придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран. Казахстан и Турцию связывают неизменно дружеские, братские отношения, вечное партнерство. Между нашими государствами нет каких-либо противоречий и разногласий, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением напомнил о договоренностях, достигнутых в ходе его прошлогоднего официального визита в Турцию.

- В Анкаре было проведено пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, по итогам которого были приняты очень важные решения. Сегодня состоится шестое заседание Совета, также пройдет масштабный бизнес-форум. С Вами в Астану прибыла представительная делегация. Убежден, что Ваш визит будет успешным. Сегодня мы делаем большой шаг к светлому будущему нашего взаимного сотрудничества, – подчеркнул он.

В свою очередь Президент Турции поблагодарил за теплый прием.