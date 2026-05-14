Президента Турции торжественно встретили во Дворце Независимости

Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с государственным визитом в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В честь высокого гостя перед Дворцом Независимости истребители Сил воздушной обороны Республики Казахстан выполнили демонстрационный полет, оставив за собой красно-белый дымовой шлейф, окрасивший небо в цвета турецкого флага.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.