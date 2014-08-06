Политика
Ерлан Идрисов и Сергей Лавров обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС
Асель Есетова

Главы МИД Казахстана и России в Усть-Каменогорске обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках ЕАЭС, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

"По прилету в Усть-Каменогорск С. Лавров посетил ряд предприятий, включая АО "Азия Авто", а также Ульбинский металлургический завод НАК "Казатомпром", где ознакомился с историей завода по производству компонентов ядерного топлива и продукции, содержащий бериллий, тантал и ниобий. Там же он ознакомился с проектом по изготовлению солнечных модулей на основе казахстанского кремния, в частности, расположенным здесь производством фотовольтаических ячеек. С. Лавров также побывал в генеральном консульстве РФ в Усть-Каменогорске и Кафедральном соборе Андрея Первозванного", – говорится в сообщении.

В рамках визита состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств РК и РФ Ерлана Идрисова и Сергея Лаврова, в ходе которых были обсуждены вопросы казахстанско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействие в рамках международных институтов и интеграционных объединений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Собеседники обсудили различные аспекты обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии, в Украине и на Ближнем Востоке.

В ходе беседы особое внимание было уделено обсуждению практических шагов по укреплению взаимодействия между Казахстаном и Россией в рамках межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействию в промышленной, топливно-энергетической, атомной и космической сферах, мониторингу исполнения Плана совместных действий на 2013–2015 годы.

В свете предстоящего осенью 4-го саммита прикаспийских государств в Астрахани особый акцент был сделан на каспийской проблематике, а также на вопросах дальнейшего расширения приграничных контактов в нефтегазовой сфере с учетом тематики 11-го Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Атырау с участием глав двух государств.

Говоря о сотрудничестве в многостороннем формате, собеседники обсудили работу в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также отметили позитивный потенциал Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного главами Беларуси, Казахстана и России в Астане.

Наряду с этим стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках СНГ и ОДКБ и договорились координировать свои шаги в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, ШОС и СВМДА.

По итогам встречи стороны подтвердили близость позиций по ключевым международным проблемам и обозначили намерение продолжать совместную работу в обеспечении безопасности на региональном, континентальном и международном уровнях.

"Проведение визита в одном из крупнейших промышленных центров Казахстана – Усть-Каменогорске –является весьма символичным, учитывая важную роль приграничного сотрудничества между Казахстаном и Россией, на долю которого приходится около 70% двустороннего торгового оборота. Данный визит дал возможность увидеть плоды кропотливой работы двух стран по дальнейшему укреплению и расширению торгово-экономических, культурно-гуманитарных отношений на местах. Надеемся, что проведение взаимных встреч в регионах двух государств теперь станет доброй традицией", – подчеркнул Е. Идрисов.

Популярное

Все
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Фондовый рынок Казахстана в "медвежьей" зоне
Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...
По карману ли форма?
Казахстан – Саудовская Аравия: широкие возможности для сотрудничества
И снова в режиме осторожности
Врачи без погон
Медаль за решительность
Новый рекорд страны
Еще и стипендию платят!
Упор на профилактику и пациента
Никто не ожидал
Место творчества
Россыпь наград
Портреты заскулили
С макияжем и прической
Для глубоких исследований
СЭЗ: принципы индустриальной активности
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Украли то, не знаем что
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Я ушел навсегда...
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество , Политика
Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии пр…
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Касым-Жомарта Токаева встретили во дворце Короля "Каср Ас-С…
Президент , Указы и распоряжения , Политика , Кадровые назначения
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франц…
Политика , В мире
Президентом Индии стала женщина

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]