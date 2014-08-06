Ерлан Идрисов и Сергей Лавров обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС

Главы МИД Казахстана и России в Усть-Каменогорске обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках ЕАЭС, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

"По прилету в Усть-Каменогорск С. Лавров посетил ряд предприятий, включая АО "Азия Авто", а также Ульбинский металлургический завод НАК "Казатомпром", где ознакомился с историей завода по производству компонентов ядерного топлива и продукции, содержащий бериллий, тантал и ниобий. Там же он ознакомился с проектом по изготовлению солнечных модулей на основе казахстанского кремния, в частности, расположенным здесь производством фотовольтаических ячеек. С. Лавров также побывал в генеральном консульстве РФ в Усть-Каменогорске и Кафедральном соборе Андрея Первозванного", – говорится в сообщении.

В рамках визита состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств РК и РФ Ерлана Идрисова и Сергея Лаврова, в ходе которых были обсуждены вопросы казахстанско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействие в рамках международных институтов и интеграционных объединений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Собеседники обсудили различные аспекты обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии, в Украине и на Ближнем Востоке.

В ходе беседы особое внимание было уделено обсуждению практических шагов по укреплению взаимодействия между Казахстаном и Россией в рамках межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействию в промышленной, топливно-энергетической, атомной и космической сферах, мониторингу исполнения Плана совместных действий на 2013–2015 годы.

В свете предстоящего осенью 4-го саммита прикаспийских государств в Астрахани особый акцент был сделан на каспийской проблематике, а также на вопросах дальнейшего расширения приграничных контактов в нефтегазовой сфере с учетом тематики 11-го Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Атырау с участием глав двух государств.

Говоря о сотрудничестве в многостороннем формате, собеседники обсудили работу в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также отметили позитивный потенциал Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного главами Беларуси, Казахстана и России в Астане.

Наряду с этим стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках СНГ и ОДКБ и договорились координировать свои шаги в рамках таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, ШОС и СВМДА.

По итогам встречи стороны подтвердили близость позиций по ключевым международным проблемам и обозначили намерение продолжать совместную работу в обеспечении безопасности на региональном, континентальном и международном уровнях.

"Проведение визита в одном из крупнейших промышленных центров Казахстана – Усть-Каменогорске –является весьма символичным, учитывая важную роль приграничного сотрудничества между Казахстаном и Россией, на долю которого приходится около 70% двустороннего торгового оборота. Данный визит дал возможность увидеть плоды кропотливой работы двух стран по дальнейшему укреплению и расширению торгово-экономических, культурно-гуманитарных отношений на местах. Надеемся, что проведение взаимных встреч в регионах двух государств теперь станет доброй традицией", – подчеркнул Е. Идрисов.