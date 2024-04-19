Ерлан Карин встретился с представителями кыргызской молодежи

Международное сотрудничество, Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Государственный советник, председатель Совета по молодежной политике при Президенте РК Ерлан Карин встретился с участниками казахско-кыргызского молодежного форума, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Встреча прошла в рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Казахстан.

В ходе встречи государственный советник отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание расширению прав и возможностей казахстанской молодежи. Примерами тому служат проекты и программы, учитывающие интересы и потребности молодежи, такие как Президентский молодежный кадровый резерв, стимулирование молодежного предпринимательства, поддержка талантливой молодежи в создании креативной индустрии.

Совет по молодежной политике при Президенте является центральной структурой по выработке и реализации молодежной политики. На его площадке активно участвуют молодые люди, предлагая различные идеи и проекты и внося свой вклад в развитие страны.

Так, при непосредственном участии членов Совета была разработана Концепция государственной молодежной политики до 2029 года. Также по инициативе членов Совета по молодежной политике был принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Сейчас на площадке Совета прорабатывается Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и борьбе с лудоманией.

В завершение встречи Ерлан Карин ответил на вопросы кыргызской молодежи.

#Кыргызстан #Ерлан Карин #молодежь

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