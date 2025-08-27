Ерлан Кошанов встретился с Рустами Эмомали

66

Глава верхней палаты Парламента Таджикистана находится в Астане с официальным визитом

Фото: пресс-служба Мажилиса

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Приветствуя парламентскую делегацию, Ерлан Кошанов поздравил коллег с успешно прошедшими выборами депутатов обеих палат Парламента, а также лично Рустами Эмомали – с переизбранием на должность председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

– Наши страны связаны многовековыми узами братства, дружбы и сотрудничества. Высокую динамику развитию двустороннего сотрудничества придают регулярные встречи глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Эмомали Шариповича Рахмона. Сегодня наши отношения выходят на самый высокий – союзнический уровень. И на наши парламенты возложена задача создать прочную законодательную основу для реализации всех договоренностей наших лидеров и укрепления дружбы между народами, – заявил председатель Мажилиса.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления и развития межпарламентских связей. Важное значение придают спикеры палат взаимодействию на многосторонних площадках и по линии групп дружбы. Парламентарии наметили также ряд вопросов для углубления обмена опытом в законотворческой сфере.

В ходе беседы особое внимание было уделено перспективам цифровых инноваций. Ерлан Кошанов выразил готовность депутатов Мажилиса делиться опытом в этом направлении. При этом он подчеркнул, что Казахстан находится в числе передовых стран по Индексу развития электронного правительства ООН (24-е место), более 90% государственных услуг в стране предоставляется онлайн, а Мажилис активно работает над проектами закона «Об искусственном интеллекте» и Цифрового кодекса.

Парламентарии Таджикистана также выразили интерес к казахстанским реформам в социальной сфере. Спикер Мажилиса рассказал о принятом в 2019 году законе «О статусе педагогов», который позволил значительно улучшить социальное положение учителей, и дальнейшей работе по реализации задач, поставленных Главой государства по повышению авторитета педагогов в обществе.

В свою очередь Рустами Эмомали поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием и отметил особую роль межпарламентского сотрудничества в современном мире.

– Развитие двусторонних отношений с Казахстаном является приоритетом во внешней политике Таджикистана. Оно основано на давних традициях взаимопонимания, взаимного уважения, доверия и стремления к созидательному сотрудничеству. При этом отношения между парламентами Казахстана и Таджикистана являются примером эффективного межпарламентского взаимодействия. Отрадно, что наши межпарламентские связи год от года расширяются, – заявил председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли.

Рустами Эмомали также отметил широкие перспективы для наращивания сотрудничества между странами в таких сферах, как торгово-экономическое взаимодействие, инвестиционная деятельность, инновации, сельское хозяйство и культура.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что нынешний официальный визит станет очередным шагом на пути укрепления отношений между двумя странами и народами.

#мажилис #сотрудничество #Кошанов #Эмомали

Популярное

Все
Чистота становится философией жизни
Свобода возможна лишь в правовом поле
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Прочная основа единства общества
Новую школу построят в Атырау
В зоне особого контроля
Проезд сделали бесплатным
Продолжается уборка зерновых
Проверят общежития вузов
Пространство заботы и развития
Все готово к сентябрю
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
Контроль без изоляции
Удачный старт на US Open
Новый учебный год – новые возможности
Вовремя вмешались
В зоне ограниченных выбросов
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
Успех страды зависит от работы элеваторов
Прогулка по кумысной ферме
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

Новые инициативы с АБР обсудили в Правительстве РК
Казахстан и СУАР разработают Дорожную карту на фоне рекордн…
Спикер Сената встретился с главой Маджлиси милли Маджлиси О…
«Silk Way Star» объединяет страны ШОС: в Пекине стартовал м…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]