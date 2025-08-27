Фото: пресс-служба Мажилиса

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Приветствуя парламентскую делегацию, Ерлан Кошанов поздравил коллег с успешно прошедшими выборами депутатов обеих палат Парламента, а также лично Рустами Эмомали – с переизбранием на должность председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

– Наши страны связаны многовековыми узами братства, дружбы и сотрудничества. Высокую динамику развитию двустороннего сотрудничества придают регулярные встречи глав государств Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Эмомали Шариповича Рахмона. Сегодня наши отношения выходят на самый высокий – союзнический уровень. И на наши парламенты возложена задача создать прочную законодательную основу для реализации всех договоренностей наших лидеров и укрепления дружбы между народами, – заявил председатель Мажилиса.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления и развития межпарламентских связей. Важное значение придают спикеры палат взаимодействию на многосторонних площадках и по линии групп дружбы. Парламентарии наметили также ряд вопросов для углубления обмена опытом в законотворческой сфере.

В ходе беседы особое внимание было уделено перспективам цифровых инноваций. Ерлан Кошанов выразил готовность депутатов Мажилиса делиться опытом в этом направлении. При этом он подчеркнул, что Казахстан находится в числе передовых стран по Индексу развития электронного правительства ООН (24-е место), более 90% государственных услуг в стране предоставляется онлайн, а Мажилис активно работает над проектами закона «Об искусственном интеллекте» и Цифрового кодекса.

Парламентарии Таджикистана также выразили интерес к казахстанским реформам в социальной сфере. Спикер Мажилиса рассказал о принятом в 2019 году законе «О статусе педагогов», который позволил значительно улучшить социальное положение учителей, и дальнейшей работе по реализации задач, поставленных Главой государства по повышению авторитета педагогов в обществе.

В свою очередь Рустами Эмомали поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием и отметил особую роль межпарламентского сотрудничества в современном мире.

– Развитие двусторонних отношений с Казахстаном является приоритетом во внешней политике Таджикистана. Оно основано на давних традициях взаимопонимания, взаимного уважения, доверия и стремления к созидательному сотрудничеству. При этом отношения между парламентами Казахстана и Таджикистана являются примером эффективного межпарламентского взаимодействия. Отрадно, что наши межпарламентские связи год от года расширяются, – заявил председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли.

Рустами Эмомали также отметил широкие перспективы для наращивания сотрудничества между странами в таких сферах, как торгово-экономическое взаимодействие, инвестиционная деятельность, инновации, сельское хозяйство и культура.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что нынешний официальный визит станет очередным шагом на пути укрепления отношений между двумя странами и народами.