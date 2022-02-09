Ержан Бабакумаров возглавил Службу центральных коммуникаций при Президенте РК

Ержан Бабакумаров назначен директором Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Распоряжением Главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович назначен директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан.
Другим Распоряжением Главы государства Алишев Руслан Канатханович освобожден от должности директора республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан.
Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года.
В 1991 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности «Преподаватель политической истории». Кандидат политических наук. Академик Академии политических наук РК.
Трудовую деятельность начал в 1995 году с позиции заведующего отделом внутренней политики, директора Центра социально-политических исследований Института развития Казахстана.
В 1996 году работал главным специалистом отдела внутренней политики аппарата акима города Алматы.
С 1996 по 2006 год работал старшим референтом, консультантом, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом внутренней политики, главным инспектором социально-политического отдела, заведующим информационно-аналитическим центром управления внутренней политики, заведующим информационно-аналитическим центром Администрации Президента РК.
С 2006 по 2008 год был и.о. вице-министра культуры, информации и спорта, вице-министром, ответственным секретарем Министерства культуры и информации РК.
С 2008 по 2012 год – заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра РК.
С 2012 по 2016 год – директор РГП «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК.
С 2016 по 2018 год – заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра РК.
С 2018 по 2019 год – заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации Президента РК.
С апреля по июль 2019 года был советником Президента РК.
С июля 2019 года занимал пост заместителя акима города Алматы.