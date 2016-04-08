ЕС выделит €5,5 млн на проект по улучшению уголовного правосудия в РК

Политика
Жания Уранкаева
Фото © Kazpravda.kz
В Астане прошла презентация проекта Европейского союза, общим бюджетом в €5,5 млн, по улучшению уголовного правосудия в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Хочу поблагодарить представительство Европейского союза за поддержку работы в области уголовного правосудия РК, выделившего 12 миллионов евро на четыре основных проекта, один из которых презентован сегодня. Мы понимаем: такая экспертная и финансовая помощь стран Европейского союза в области правосудия – редкое явление, которое является результатом плодотворного сотрудничества между нами и желанием Казахстана использовать прогрессивный европейский опыт", – сказал депутат, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Нурлан Абдиров.

Данный проект имеет трех основных партнеров с ценным опытом в области уголовного права, это – Северо-Ирландская организация по сотрудничеству (NI-CO), Нидерландская служба пробации и Государственная академия судопроизводства и прокуратуры Польши.

В свою очередь посол, глава представительства ЕС в Казахстане Траян Христеа подчеркнул, что в Плане нации "100 шагов" четко отражено то, что экономическое процветание идет наряду со справедливой, эффективной и гуманной системой уголовного правосудия.

"Работа в партнерстве с казахстанскими коллегами направлена на расширение начатой работы. Я с нетерпением жду последующего тридцатимесячного сотрудничества", – сказал руководитель проекта Уильям Ирвайн.

57075367da26d1460097895.JPG

Отметим, в рамках запущенного проекта эксперты из Великобритании, Нидерландов и Польши будут работать с сотрудниками Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК и их учебных заведений.

570753c65521e1460097990.JPG

57075467e9ae81460098151.JPG

Популярное

Все
Дневник Азиады
На кортах планеты
ИИ, один сплошной ИИ?
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Сохранить транзитные позиции
Очередной титул Ангелины
Объединять эпохи и культуры
Человек, опередивший время
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
22 медали – в копилке страны
От политических деклараций – к конкретным действиям
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Посадили тысячу деревьев
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
Годами в бегах
В Астане проходит Региональный экологический саммит
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Услышать голос Земли
Субботнику дождь не помеха
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …
Крупный бизнес объединился с партией AMANAT
Во Вьетнаме новый премьер-министр
То Лам избран президентом Вьетнама

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]