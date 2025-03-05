Еще одна компания добавилась в «черный список» по ремонту дорог

Суд,Автодороги
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Венера Баталова
корреспондент

ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21» включили в реестр недобросовестных участников закупок за систематические нарушения обязательств по заключенному договору, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу «ҚазАвтоЖол»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Данное решение принято и подтверждено вступившими в законную силу судебными актами.

Согласно материалам дела, 1 декабря 2023 года между жамбылским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол» (заказчик) и ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21» (подрядчик) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги республиканского значения А-2 «Ташкент – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос» и устройству аварийного тупика на 549 км перевала Куюк на сумму 6 916 779 474, 70 тенге.

По условиям договора, подрядчик обязан был ежемесячно представлять акты выполненных работ и соответствующую техническую документацию, однако неоднократно нарушал эти требования.

Учитывая ненадлежащее исполнение обязательств, заказчик расторг договор в одностороннем порядке и обратился в суд с иском о признании подрядчика недобросовестным участником закупок.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области от 3 декабря 2024 года иск был удовлетворен в полном объеме.

Апелляционная инстанция Жамбылского областного суда 19 февраля 2025 года оставила решение без изменений, и судебный акт вступил в законную силу.

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