ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий

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На примере ESG-отчета КПО

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

На протяжении ряда последних лет все больше компаний внедряют ESG-стандарты. Не остались в стороне и казахстанские предприя­тия, также осваивающие международный опыт и тенденции. Устойчивое развитие – философия ответственного отношения к миру и ресурсам, а ESG – инструмент, помогающий инвесторам вносить вклад в устойчивое развитие сквозь призму ответственного подхода.

Количество стандартов в отчетности об устойчивом развитии растет ежегодно. Среди них ярко выделяются Global Reporting Initiative Standards, которые, по данным третьего исследования корпоративных ESG-практик в РК, используют 86% участников нефтегазового рынка (в 2023-м – 62%).

Зачем это нужно?

Более трети вклада в глобальное потепление приходится на выбросы метана – парникового газа, который намного сильнее, чем CO2, удерживает тепло в атмосфере.

Метан – основной компонент природного газа, а нефтегазовая промышленность выступает крупнейшим промышленным источником его эмиссии. Об этом свидетельствует содержание отчета по ESG Казахстанского филиала «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» – международной нефтегазовой компании, зарегистрированной в Нидерландах в 1998 году.

Компания занимается разведкой и добычей углеводородных ресурсов в Западно-Казахстанской области. КПО отчитывается о своей деятельности в области устойчивого развития с 2008 года.

Экологические стандарты

Один из основных акцентов в ESG-стандартах сделан именно на экологическую составляющую. В 2023 году компания подготовила Экологическую концепцию до 2037 года, которая и легла в основу «Зеленой стратегии» КПО и бизнес-стратегии «КПО 365». Стратегия КПО охватывает пять ключевых направлений: снижение эмиссии парниковых газов, энергетическая стратегия, офсетная стратегия, управление водными ресурсами и управление отходами. Для управления экологическими аспектами деятельности КПО использует цифровую систему EnvAR.

Ценность человека

Развитие человеческого капитала и создание безопасной и здоровой рабочей среды также являются основополагающими ESG-требованиями. И это должно быть отражено в отчете. Так, по состоянию на конец 2023 года в работе КПО было задействовано 4 080 человек.

Средний рост заработной платы по всем категориям сотрудников составил 13%, а местное содержание в кадрах достигло 98% по профессионально-техническим и 86% по управленчес­ким должностям.

Подробности – в полном тексте ESG-отчета КПО-2023 «Через диалог и партнерство к устойчивому развитию», сообщила пресс-служба компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.».

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