ESG: от слов к делу. Интервью с Аян Бектыбаевой

Глобальные изменения диктуют новые правила игры. Казахстанский бизнес стоит перед необходимостью ускорить ESG-трансформацию. Как адаптироваться к новым реалиям и какие вызовы ждут компании в ближайшем будущем? Об этом в эксклюзивном интервью KAZPRAVDA рассказала Аян Бектыбаева, заместитель председателя Правления АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана».

В последние годы создается впечатление, что обсуждение ESG-повестки становится менее активным, хотя многие до сих пор не понимают, что это такое. Как вы думаете, в чем причина сокращения дискуссии?

ESG, как аббревиатура, известна многим, однако не всегда ясно, как эти принципы применяются на практике и какие результаты они дают.На самом деле, ESG-стандарты – это требования к стратегии компаний, где во главе угла стоят глобальные ценности:

Вести бизнес без ущерба для экологии –стремление снизить выбросы CO2, утилизировать отходы, перерабатывать сырье и беречь природные ресурсы.

Учитывать интересы всех заинтересованных сторон при организации бизнес-процессов – создавать равные и благоприятные условия для работников, применять справедливый и объективный подход к выбору поставщиков, а также заботиться об удовлетворенности конечных потребителей продукции или услуг.

Прозрачная деятельность – ответственный бизнес раскрывает в отчетности максимум информации и открыт к мнению и предложением стейкхолдеров.

Ценности ESG направляют нас на оценку долгосрочной перспективы, как для бизнеса, так и для окружающих. Следование принципам ESG положительно влияет на экологию, повышает благосостояние граждан, снижает риски при управлении проектами и укрепляет репутацию компаний. Кроме того, оно дает и финансовые преимущества, например доступ к новым рынкам и более выгодным контрактам, особенно при экспорте в страны ЕС, где данные принципы очень ценятся. Стоит также учесть, что несоблюдение экологических требований влечет за собой дополнительные налоговые нагрузки CBAM.

Несмотря на то, что публичные дискуссии об ESG могут казаться менее активными, за кулисами происходит интенсивное внедрение этих принципов. Это связано с растущим осознанием того, что ESG – это не только социальная ответственность, но и экономическая необходимость в условиях глобальных изменений.

Интерес крупных компаний к ESG-практикам понятен, но стоит ли им следовать МСБ?

Безусловно, да. Все мы влияем на окружающую среду, независимо от масштаба бизнеса. Большие компании, которые уделяют внимание экологическим вопросам, предъявляют аналогичные требования к своим поставщикам, в том числе и к малому и среднему бизнесу. Поэтому важно быть готовым к таким изменениям и превратить их в конкурентное преимущество.

Хотя крупные компании могут обладать большими ресурсами для реализации масштабных ESG-инициатив, принципы экологической, социальной ответственности и корпоративного управления актуальны для бизнеса любого масштаба. И не всегда это сопряжено с огромными тратами. Даже небольшие компании могут внедрять простые и эффективные меры, такие как сокращение потребления электроэнергии, раздельный сбор мусора, поддержка местных поставщиков и создание благоприятной рабочей среды. И чем больше принципы ESG ценятся потребителям и инвесторами, тем привлекательнее на фоне конкурентов становятся проект МСБ, уже внедряющие их.

Не тяжело ли бизнесу, особенно малому, одновременно осваивать все три направления ESG? Возможно, стоит сначала сосредоточиться на одном приоритетном аспекте?

Освоение тройной повестки ESG действительно представляет собой значительный вызов для бизнеса. Однако, несмотря на сложность, такой подход имеет ряд существенных преимуществ и является все более востребованным в современном мире. Выбор только одного направления может создать впечатление неполной вовлеченности в устойчивое развитие. Комплексный подход позволяет достичь синергетического эффекта, когда результаты в одной области усиливают достижения в других.

Требования по внедрению ESG-практик в западных компаниях распространяются на всю логистическую цепочку. Любой бизнес, который занимается внешнеэкономической деятельностью, будет сталкиваться с этим все чаще с каждым годом. К примеру, если экспортер не будет соответствовать требованиям, он попросту не сможет работать с иностранными покупателями.

Кстати, об экспортерах. Расскажите, пожалуйста, какую роль принципы ESG играют в деятельности мировых экспортно-кредитных агентств?

Экспортно-кредитные агентства выступают в роли институтов развития, отдавая приоритет компаниям, соблюдающим высокие экологические и социальные стандарты. В условиях ужесточения глобальной регуляции предприятия, использующие неэкологичные источники энергии, такие как ископаемое топливо, сталкиваются с трудностями в получении поддержки от ЭКА, что существенно ограничит их возможности для расширения бизнеса на международных рынках.

Предоставляя гарантии, страхование и принимая на себя часть коммерческих и политических рисков, ЭКА стимулируют компании к реализации экологически чистых и социально ответственных проектов. Повышение осведомленности о важности ESG и содействие внедрению соответствующих практик также являются приоритетами для ЭКА. Через информационные кампании, обучающие программы и экспертную поддержку ЭКА помогают компаниям интегрировать ESG-принципы в свою деятельность. Преимущества такого подхода многогранны. Во-первых, поддержка ESG-проектов снижает экологические и социальные риски, повышая устойчивость бизнеса и общества в целом. Во-вторых, в современных реалиях поддержанные проекты ЭКА, ассоциируются с устойчивым развитием, что повышает их репутацию среди инвесторов, клиентов. В-третьих, ESG-проекты открывают доступ к новым рынкам, особенно в странах с высокими экологическими стандартами.

Расскажите, пожалуйста, какую роль принципы ESG играют в текущей и стратегической деятельности Экспортно-кредитного агентства Казахстана? Недавно KazakhExport преобразовалось в современное агентство с новыми мандатами и возможностями. Есть ли в этом контексте какие-то новшества, связанные с ESG?

Инновации и ESG — это неотъемлемая часть нашей стратегии. Мы как социально-ответственная компания стремимся к созданию современной экономики, основанной на новых технологиях и экологически чистых производствах. Это позволит нам снизить зависимость от экспорта сырья и создать новые рабочие места. Наша стратегия на предстоящее десятилетие направлена на активное продвижение устойчивого развития, поддержке различных ESG-проектов и компаний, которые также стремятся к декарбонизации и борьбе с климатическими изменениями. Для этого мы разработали концепцию по внедрению принципов ESG в бизнес-процессы компании.

Можете подробнее рассказать об этой концепции?

В новом Плане развития АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» на 2024-2033 годы акцент делается на проблемы изменения климата, представляющие угрозу для глобальной экономики, влияя на благосостояние общества, доступность ресурсов, повышение цен на энергию.Среди мероприятий, указанных в рамках этого документа, разработка Климатической стратегии Агентства, памятки по устойчивому развитию для поставщиков, методики проведения оценки удовлетворенности клиентов, проведения оценки климатических рисков и т.д.В качестве одного из практических шагов, Агентство уже сейчас предоставляет экспортерам, соответствующим критериям ESG, 10% скидку на страховой тариф. Это стимулирует компании внедрять более устойчивые практики и способствует снижению экологического воздействия казахстанского экспорта.

Финансовые институты, банки и страховые организации, формируя портфель и отбирая проекты являются транслятором системы ценностей и стратегических ориентиров для бизнеса. В нашем случае, рекомендуя и мотивируя реальный сектор льготами при страховании, поиском специального фондирования, мы хотим помочь производственникам войти в активную стадию перехода на более экологические производства.



