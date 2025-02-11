Еще две госуслуги стало возможным получить через eGov.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство труда и социальной защиты населения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности реализовали оказание государственных услуг «Установление опеки и попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами» и «Выдача разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными» через портал «электронного правительства», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Ранее прием документов на установление опеки или попечительства над совершеннолетними, признанными судом недееспособными, а также выдача разрешения на распоряжение имуществом опекаемых или подопечных лиц осуществлялись исключительно в бумажной форме.

Возможность получения вышеуказанных услуг посредством портала «электронного правительства» не только исключает необходимость подачи заявлений и документов на бумажном носителе, но также способствует упрощению бизнес-процессов оказания услуг и снижает риски по предоставлению недостоверных данных от услугополучателей. Это связано с тем, что необходимые сведения для их оказания (при наличии оцифрованных данных) поступают из интегрированных информационных систем государственных органов.

По итогам рассмотрения заявлений на установление опеки/попечительства или выдачу разрешения по распоряжению имуществом недееспособного или ограниченно дееспособного лица в личный кабинет заявителя на портале «электронного правительства» направляется соответствующий приказ, либо мотивированный отказ в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугодателя.