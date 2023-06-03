Еще один мальчик утонул в Актобе

Трагедия произошла второго июня в садоводческом обществе "Айболит" в Актобе, передает Кazpravda.kz со ссылкой на " Мой город ".

Фото: Kazpravda.kz

По информации ДЧС Актюбинской области, в 18:26 на пульт оператора "112"поступила информация о том, что мальчик остался без присмотра родителей и упал в воду во время игры.

Поисками ребенка занимались водолазы и в 19:05 вытащили тело ребенка из воды.

Это уже третья трагедия за последнюю неделю. Напомним, 27 мая в селе Курылыс Иргизского района утонули двое детей. Они сорвались с обрыва в реку Иргиз.