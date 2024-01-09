Еще одна новая школа

Долгожданному событию радуются жители села Шубар Целиноградского района. Отныне учебная жизнь 168 сельских школьников, получавших знания в ветхом здании 1962 года постройки, кардинально изменилась: с третьей четверти они начнут учиться в светлом, теплом, просторном здании.

В новой школе 12 учебных кабинетов: казахского, русского, английского языков, истории, физики, математики, информатики. Шесть просторных кабинетов отдано начальному звену. Конечно же, оборудован и просторный спортзал, имеются вместительный актовый зал, библиотека и даже тир.

Новую школу в ходе рабочей поездки в пристоличный район посетил аким области Марат Ахметжанов. Он поздравил с радостным событием сельских жителей, школьникам пожелал отличной учебы, а выпускникам – прославлять Отечество своими достижениями.

В настоящее время в Целиноградском районе идет строи­тельство еще десяти средних школ и одного детского сада в селе Караоткель.

Добавим, что в прошлом году в Акмолинской области сданы в эксплуатацию шесть новых школ на 3 892 места. За счет ввода школ на 300 мест в селе Жибек Жолы и на 1 200 мест в городе Косшы решен вопрос с трехсменным обучением. Школа на 1 500 мест в Косшы, построенная за счет частных инвестиций, передана в государственную собственность. Введен в эксплуатацию и дополнительный корпус к школе № 4 города Акколя.

В целом в рамках национального проекта «Комфортная школа» в Акмолинской области планируется строительство 18 школ на 22 600 ученичес­ких мест.