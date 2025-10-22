Учреждение рассчитано на 45 посещений в смену. Здесь имеются кабинеты первичного приема, процедурный, прививочный, физиотерапевтический, акушерский и кабинет информатизации. А также есть стерилизационная комната и помещение для забора мокроты.

С открытием объекта сельских жителей поздравила заместитель акима области Алтынай Амренова. По ее словам, развитие и укрепление системы здравоохранения на селе остается одним из ключевых приоритетов государственной политики.

– Сегодня мы видим реальные плоды государственной программы. Открытие этой амбулатории – не просто событие, а шаг к качест­венно новому уровню жизни сельчан, – подчеркнула она.

Главный врач Астраханской район­ной больницы Асемгуль Казизова отметила, что амбулатория полностью оснащена современным оборудованием, необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. Созданы все условия для комфортной и эффективной работы медицинского персонала. Жители смогут получать квалифицированную помощь в достойных условиях.

Особенно признательны за новоселье СВА сами жители Старого Колутона. Одна из них – Асылжан Мырзабай. Она вспоминала, как раньше сельчан принимали в холодном, без элементарных удобств здании, построенном в 1960 году.

– А теперь у нас новая, просторная амбулатория с современным оборудованием, где все сделано для комфорта пациентов и с заботой о медперсонале. Огромная разница между тем, что было и есть сейчас, – поделилась она.

Безусловно, открытие СВА повысит качество оказания медицинской помощи, улучшит уровень профилактической работы в сельской местности.