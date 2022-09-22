Ещё одного обязательного соперника получит Головкин

Международная боксерская федерация (IBF) в скором времени планирует назначить бой между чемпионом мира в среднем весе по их версии Геннадием Головкиным и обязательным претендентом из Бразилии Эскивой Фалькао, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Международная боксерская федерация обещает начать кампанию по бою GGG и Эскивы Фалькао. Будем ждать», — проинформировал бразильский журналист Уилсон Бальдини-младший в своем твиттере.

Напомним, что Головкин также владеет поясом по версии WBA Super, где его официальным претендентом является «обычный» чемпион, кубинец Эрисланди Лара.

Ожидается, что WBA также может назначить этот поединок в ближайшие дни.

После поражения единогласным решением судей от Сауля «Канело» Альвареса в третьем бою Головкин заявил, что намерен продолжать боксерскую карьеру и «решать вопросы в среднем весе».