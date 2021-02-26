Еще одну должность получил Габидулла Абдрахимов

Фото: Оtyrar.kz, АО "НК "Kazakh Tourism"
Габидулла Абдрахимов избран председателем совета директоров акционерного общества "Национальная компания "Kazakh Tourism", передает Kazpravda.kz.
26 февраля состоялось заседание совета директоров АО "НК "Kazakh Tourism" впервые в очном формате с марта прошлого года. Это событие совпало с переездом нацкомпании в новый офис в бизнес-центре "EXPO". Одним из главных вопросов на повестке заседания было избрание нового председателя совета директоров нацкомпании, где единогласным решением поддержана кандидатура вице-министра культуры и спорта Г.Р. Абдрахимова, сообщили в пресс-службе нацкомпании
В своей речи перед советом, вице-министр особо акцентировал внимание на поручения Главы государства и Правительства по привлечению инвестиций в туристскую отрасль в регионах.
"Для успешной реализации отраслевой госпрограммы, совместно с регионами нам необходимо в этом году привлечь 1,1 трлн тенге частных и государственных инвестиций на различные проекты в сфере туризма, что может обеспечить рабочими местами порядка 22 тыс. казахстанцев", - сообщил Габидулла Абдрахимов.
В мае 2019 года принята государственная программа развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы, основной целью которой является достижение 8%-го вклада туризма в ВВП страны.