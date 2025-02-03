Еще одну медаль завоевала конькобежка Алина Дауранова на Кубке мира

Ранее она выиграла золото на дистанции 1 000 метров и в командном спринте

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанка Алина Дауранова завоевала третью медаль на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Коллальбо (Италия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На этот раз спортсменка финишировала второй на дистанции 500 метров.

Первое место заняла Ханна Биро (Венгрия). Замкнула тройку лучших Мэйбрит Вигль (Италия).

Ранее Дауранова завоевала золото на дистанции 1 000 метров и в командном спринте, отметили в НОК.