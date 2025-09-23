Монако, Франция и Мальта присоединились к растущему списку стран, признающих государство Палестина, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По данным телеканала CNN, уже около 80% государств-членов ООН поддержали принцип «двух государств для двух народов», подразумевающий решение конфликта между Израилем и Палестиной в закреплении государственности обеих стран.

За последние несколько суток о признании арабской страны заявили также Бельгия, Франция, Люксембург, Португалия, Канада, Великобритания и Австралия.

Согласно CNN, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер впоследствии заявил, что юридическое признание палестинского государства может произойти только после того, как военизированная палестинская группировка «Хамас» сложит оружие и освободит израильских заложников, взятых в плен во время вторжения 7 октября 2023 года.

«Франция с понедельника признает палестинское государство», - заявил президент Эммануэль Макрон. «В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина», - сказал он на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Открытие там посольства станет возможным после прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников, отметил президент. Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации в Газе и совместно с Евросоюзом поддержать подготовку и оснащение палестинских сил безопасности, добавил Макрон.

Волна признаний Палестины происходит на фоне продолжающей операции Израиля по захвату города Газа. 16 сентября комиссия, созданная Советом ООН по правам человека, признала действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории палестинского анклава геноцидом.