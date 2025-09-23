Еще три страны признали государственность Палестины

Политика,В мире
20
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Монако, Франция и Мальта присоединились к растущему списку стран, признающих государство Палестина, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По данным телеканала CNN, уже около 80% государств-членов ООН поддержали принцип «двух государств для двух народов», подразумевающий решение конфликта между Израилем и Палестиной в закреплении государственности обеих стран.

За последние несколько суток о признании арабской страны заявили также Бельгия, Франция, Люксембург, ПортугалияКанадаВеликобритания и Австралия.

Согласно CNN, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер впоследствии заявил, что юридическое признание палестинского государства может произойти только после того, как военизированная палестинская группировка «Хамас» сложит оружие и освободит израильских заложников, взятых в плен во время вторжения 7 октября 2023 года.

«Франция с понедельника признает палестинское государство», - заявил президент Эммануэль Макрон.

«В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина», - сказал он на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Открытие там посольства станет возможным после прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников, отметил президент. Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации в Газе и совместно с Евросоюзом поддержать подготовку и оснащение палестинских сил безопасности, добавил Макрон.  

Волна признаний Палестины происходит на фоне продолжающей операции Израиля по захвату города Газа. 16 сентября комиссия, созданная Советом ООН по правам человека, признала действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории палестинского анклава геноцидом. 

 

 

 

#Палестина #Мальта #ГА ООН #Монако

Популярное

Все
Сел за решетку на всю жизнь
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
На земле предков
Модерн и классика
Солдаты встретились с автором военных песен
Кубок страны у «Каспия»
Лучший хоккеист прошлого сезона
Сеянцы поставил спонсор
Жажда легкой наживы к добру не приводит
Изменились школьные меню
Парламентская реформа и цифровой вектор экономики
Выбирай дело по душе
Территория поддержки и надежды
Особенная детская площадка
На пути построения справедливого и сильного Казахстана
С заботой о родном крае
Начинать надо с родителей
Айтматов – навсегда
Степная «Илиада»
Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать ООН
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Нужны специальные знания
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Газ становится доступнее
Как встречали двукратную чемпионку мира по боксу в Караганде
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Уголовную ответственность за принуждение к браку ввели в Казахстане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Кораллы Карибского бассейна перестанут расти к 2040 году
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Стал известен обладатель «Золотого мяча» - 2025
Бельгия и Люксембург признали государство Палестина

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]