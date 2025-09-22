Канада, Австралия, Британия и Португалия признали палестинское государство, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: @motaz_azaiza

Об этом заявили:

премьер-министр Канады Марк Карни;

глава правительства Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел страны Пенни Вонг;

премьер Великобритании Кир Стармер;

министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что 10 стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.

До сегодняшнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН.