Четыре страны признали палестинское государство
Канада, Австралия, Британия и Португалия признали палестинское государство, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Об этом заявили:
премьер-министр Канады Марк Карни;
глава правительства Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел страны Пенни Вонг;
премьер Великобритании Кир Стармер;
министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона сообщало, что 10 стран намерены признать палестинское государство на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.
До сегодняшнего дня Палестину признавали 147 из 193 государств — членов ООН.