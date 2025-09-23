Бельгия и Люксембург признали государство Палестина

Премьер-министры обеих стран заявили об этом на ГА ООН, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: @motaz_azaiza

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на международной конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта заявил, что его страна признаёт государство Палестина.

«Мы посчитали необходимым присоединиться к другим странам и заявить о признании Палестины», - сказал он.

По словам бельгийского премьера, посольство королевства будет открыто в Палестине после проведения там президентских и парламентских выборов. 

Также Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден на международной конференции высокого уровня в рамках ГА ООН заявил, что его страна с сегодняшнего дня объявляет о признании государства Палестины.

«Мы объявляем, что с сегодняшнего дня признаем государство Палестина», - сказал он в ходе выступления на втором раунде конференции по палестино-израильскому урегулированию, проходящей на полях недели высокого уровня ГА ООН.

Ранее четыре страны признали палестинское государство. 

Сейчас Палестину признают государством 147 из 193 стран ООН. Последними, чуть больше года назад, это сделали Ирландия, Испания и Норвегия.

 

