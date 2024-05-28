Если есть спрос на спецовки – значит страна работает!

Было время, когда изделия, пошитые в Уральске, пользовались повышенным спросом не только на территории союзного государства, но и в странах дальнего зарубежья. Сегодня уральским швейникам приходится вновь, практически с нуля завоевывать рыночные ниши, постоянно поднимая планку качества выпускаемой продукции.

Одно из динамично развивающихся предприятий – швейная фабрика ТОО «Адванс-маркет». Компания эта появилась в 2015 году – через три года после банкротства ТОО «Диана», правопреемника легендарной швейной фабрики им. Клары Цеткин. Тогда без работы остались сотни женщин. Особенно непросто оказалось тем, кто имел инвалидность. А таковых было немало.

– Идею открытия предприятия подобного направления и создания социальных рабочих мест мне подсказала родственница, инвалид третьей группы. Задумка оказалась жизнеспособной и перспективной, – говорит руководитель ТОО «Адванс-маркет» Берик Абилкасов, по совместительству председатель общества инвалидов «Запад».

На свои средства предприниматель, в прошлом сотрудник уголовного розыска, закупил оборудование и ткани, взял в аренду помещение. Компания, в штате которой вначале было лишь семь швей, решила начать с пошива школьной формы. Как оказалось, для этого вида продукции понадобилось много специальных машин, которых у только что созданного предприятия не имелось.

Тогда работницы предложили шить спецодежду. Руководитель поддержал предложение и, как показало время, не прогадал.

Становление производства не назовешь простым. Нужно было платить людям, находить деньги на аренду, докупать необходимое оборудование, заявлять о себе на рынке. Постепенно появились новые заказчики, а с ними стали расти и объемы производства, и сам коллектив. Сейчас на фабрике работают около 30 человек, порядка 90% из них – люди с ограниченными возможностями. Если раньше в день здесь шили около 20 комплектов, то сегодня – в пять-шесть раз больше.

Так, уже прошли контроль качества и готовы к отправке заказчику около 1 600 комплектов, выпущенные фабрикой за две последние недели. Предприятие участвует в госзакупках, берет заказы от частных компаний, поставляя продукцию как в регионы Казахстана, так и в Россию.

– В Уральске работают несколько компаний по пошиву спецодежды, – говорит руководитель ТОО. – Мы получаем ткани и фурнитуру в России или Алматы, если бы заказывали все это в Китае – ждали бы больше месяца, не укладываясь в договорные сроки. Конкуренцию выдерживаем, так как внедряем инновации, следим за мировыми трендами, тщательно отбираем модели, ориентируясь на запросы заказчика, постоянно повышаем уровень профессионализма работников.

У ТОО «Адванс-маркет» подход к клиенту особый. В числе ключевых преимуществ – не только соответствие цены и качества изделий, но и комплексное обеспечение товарами в области охраны труда, то есть предоставление, наряду со спецодеждой, широкого ассортимента спецобуви и средств индивидуальной защиты.

На выставочных стендах – костюмы, комбинезоны, униформа, бронежилеты, балаклавы, маски, ботинки, десятки моделей спецовок для работников самых разных отраслей. В такой одежде и обуви безопасно и комфортно работать как в помещениях, так и на открытом воздухе в любых климатических условиях. Недаром главный девиз компании – забота о профессионалах.

Это только звучит «легко» – 120 комплектов одежды в день. На самом деле требуются десятки операций, чтобы из куска ткани получилось качественное, отвечающее ГОСТу, гигиеническим и эстетическим требованиям изделие с красивым логотипом. Только по нанесению эмблемы предприятие может предложить заказчику четыре разных способа: шелкографию, вышивку, термопечать и термотрансфер.

Многие производственные процессы автоматизированы. К примеру, вышивальная машина «самостоятельно» по заложенной программе наносит ровные стежки, которые за считанные минуты превращаются в логотип. Или же система автоматизированного проектирования одежды обеспечивает экономичность раскладки на ткани лекал, точность межразмерных приращений, что также существенно увеличивает производительность труда.

Техника требует бережного отношения и тщательного ухода. Есть машины, которые эксплуатируются с самого открытия фабрики. Ежеквартально каждая единица оборудования проходит двух-трехдневную отладку, полное техобслуживание. В этом году предприятие планирует закупить новое оборудование.

Большая часть работников, точнее работниц фабрики, имеет десятки лет стажа, а вот молодежь неохотно идет в профессию, хотя предприятие трудоустраивает выпускников лицея, предоставляя им возможность набраться опыта под кураторством наставников. Да и заработок здесь зависит от усердия, тем более что заказов на предприятии достаточно.

– У нас пятидневка. Сейчас работаем в две смены, после второй есть транспорт для развозки женщин по домам. Перед недавним большим заказом наши работницы отдыхали в краткосрочном оплачиваемом отпуске. За хорошую работу и по праздникам получаем премии. Так что даже те, кто ищет лучших условий на других предприятиях, как правило, возвращаются к нам, – говорит менеджер Гульнара Нугманова.

В 2021 году фабрика переехала в новое помещение, через два года выкупив его у арендодателя. Помог фонд развития предпринимательства «Даму», предоставив льготный заем и кредитные каникулы на полгода. В ближайшей перспективе – дальнейшее расширение производства.

– Мы хотим сделать двухэтажную пристройку. Место есть, нужно лишь получить разрешение от отдела архитектуры. Таким образом в два раза увеличим штат сотрудников и, соответственно, объемы производства. Кроме того, в новом помещении планируем открыть фирменный магазин спецодежды и школьной формы. Наши потенциальные партнеры смогут видеть качество нашей работы, – делится планами Берик Абилкасов.

По мнению бизнесмена, возрождению легкой промышленности области способствовало бы и размещение заказов крупных компаний, работающих в нефтегазодобывающей отрасли региона, на местных предприятиях. Ведь речь идет не только о поступлениях в бюджет, но и о создании рабочих мест для социально уязвимой категории граждан.

Как отметили в областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития, по Западному Казахстану в Реестр социального предпринимательства субъектов малого и среднего бизнеса включен 51 предприниматель. По республике регион по этому показателю занимает третье место.

– Социальное предпринимательство – деятельность субъектов бизнеса, способствующая решению социальных проблем граждан и общества, – поясняет руководитель управления Нуржан Утепбаев. – Государственная поддержка соцпредпринимательства осуществляется в виде обеспечения инфраструктуры их поддержки (включая центры поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы и элементы индустриально-инновационной инфраструктуры).

Предпринимателям, создающим рабочие места для инвалидов, предоставляются налоговые льготы, оказывается финансовая поддержка (субсидирование ставки вознаграждения по кредитам и на оплату аренды имущества), а также на льготных условиях предоставляется в аренду госимущество без права его выкупа, выделяются гранты для организации и реализации социально значимых проектов.

По итогам первого квартала нынешнего года для включения в реестр дополнительно направлено в Министерство национальной экономики РК 19 заявок.

По данным ведомства, в целом в текущем году на поддержку предпринимательства выделено 2,7 млрд тенге, из них на субсидирование процентной ставки по кредитам – 2 403,1 млн, гарантирование по кредитам – 170,1 млн, грантовое финансирование – 142,1 млн тенге.