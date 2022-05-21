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Транспорт , Общество
Если оплатил утильсбор после 14 мая по старым ставкам – в Минэкологии дали разъяснения

Как применяются новые ставки утилизационного платежа, разъяснили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщает Kazpravda.kz.

Минэкологии провело консультации по действию новых ставок утилизационного платежа с АО «Жасыл даму».

Согласно приказу и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 29 апреля 2022 года №138 ставки утилизационной платы снижены на 50%. Данный приказ вступил в силу с 14 мая текущего года.

«В случае осуществления оплаты утилизационного сбора по прежним ставкам после 14 мая 2022 года, АО «Жасыл даму» будет сделан перерасчёт и осуществлен возврат излишне уплаченной суммы, согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

Просим не поддаваться на провокации со стороны и слухи, не реагировать на сомнительные рассылки, ориентироваться на информацию официальных источников», – призвали в Минэкологии.

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