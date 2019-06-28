Есть идеи?

Назгуль Испанова

Об этом стало известно во время встречи акима СКО с молодежью региона, прошедшей вне кабинетов, в неформальной обстановке. Самые деловые, креативные, творческие представители молодежной среды делились своими идеями и задумками, высказывали предложения и пожелания. Рустем Башаров выиграл грант по программе «Дорожная карта бизнеса» и сейчас занимается изготовлением детских кроваток, внося свой вклад в развитие «экономики простых вещей». Это очень перспективная ниша – производство простых и необходимых каждому в повсе­дневной жизни предметов, и молодежи следует реализовать свои стартапы именно здесь. А местные предприниматели, обладающие опытом и необходимой материально-технической базой, готовы им помочь. Представитель местной компании Максим Большедворов рассказал об учебном центре, действующем на базе предприятия. Его деятельность очень актуальна. Не всегда качество знаний выпускников местных вузов и колледжей соответствует требованиям работодателя. Кроме того, большинству вчерашних студентов, как правило, не хватает практики. Учебный центр восполнит этот пробел.

– Совместно с фондом «Даму» надо увеличить финансирование молодежного предпринимательства. Мы готовы выделить 200 миллионов тенге в следующем году, – сообщил глава региона Кумар Аксакалов. – Призываю молодежь заниматься бизнесом в сфере «экономики простых вещей». Нужно привлекать действующих предпринимателей для обучения молодых ребят. Поручаю всем руководителям учебных заведений привлекать успешных бизнесменов и обучать молодежь основам предпринимательства.

На площадке Дворца школьников предложено проводить питчинги – яркие презентации проектов, которые в сжатой форме должны донести до потенциальных инвесторов суть бизнес-идеи. И не просто донести, а убедить их в прибыльности вложений. Заинтересовавшиеся молодежными проектами предприниматели будут приобретать их для совместной реализации.

Еще один акцент в разговоре – волонтерское движение. Его развитию в области уделяется большое внимание. Молодые североказахстанцы принимали участие в масштабных спортивных и культурных мероприятиях страны. Серьезной проверкой знаний и навыков волонтеров СКО стал прошедший осенью прошлого года межрегиональный форум сотрудничества с участием президентов Казахстана и России.

Быть волонтером – модно и почетно. Как отмечено на встрече, во многих странах мира при приеме на работу, поступлении в вузы учитывается участие в волонтерском движении. Эту практику можно перенять и отечественным предприятиям и организациям.

Сейчас внимание государства направлено на развитие научного и предпринимательского потенциала студентов. Молодые люди должны реализовывать конкретные проекты уже во время обучения.

– По поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева мы в следующем году начнем строить учебно-лабораторный корпус. Он будет оснащен самым современным оборудованием. Все лучшие технологии, которые есть в мире, будут и у нас. Надо, чтобы молодежь максимально использовала свой научный потенциал и закрепляла его опытом. Необходимо внедрить практику в университете, когда студент во время обучения прорабатывает конкретный научный проект и совместно с предпринимателями внедряет его в производство. Он вместе с дипломом защищает свой проект. Таким образом молодежь привлекается к научной и предпринимательской деятельности, – подчеркнул глава региона.

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