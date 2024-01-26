Есть третья медаль!

Вчера утром на зимних юношес­ких Играх, проходящих в Южной Корее, состоялся поединок за третье место по хоккею с шайбой, где наша сборная одержала волевую победу над австрийской командой и выиграла третью медаль для страны.

После первого периода наши юные хоккеисты выигрывали австрийцев со счетом 4:1. В двух следующих периодах мы уступили с одинаковым счетом 1:2, 1:2. Итоговый счет 6:5 в пользу Казахстана, а самое главное – мы завоевали бронзовую медаль юношеских Олимпийских игр.

В активе нашей сборной теперь три медали. Ранее историческую золотую медаль принес Илья Мизерных (прыжки на лыжах с трамплина), а Полина Омельчук завоевала «бронзу» в шорт-треке.

Между тем в хоккее неудачно продолжают складываться игры у столичного «Барыса», выступающего в международной Континентальной хоккейной лиге. В очередном туре астанинцы сыграли на выезде против СКА из Санкт-Петербурга и потерпели сокрушительное поражение в гостях со счетом 0:7. Единственным утешением для поклонников «барсов» стал кулачный поединок нашего канадского легионера Энтони Камары, который очень ярко и здорово выиграл бой у капитана «армейцев» Александра Никишина, едва не отправив его в нокаут.

В чемпионате Казахстана продолжает лидировать кокшетауский «Арлан», который на 9 очков оторвался от идущего на втором месте ташкентского «Хумо». Напомним, что сейчас продолжается второй этап национального первенства, в котором были зафиксированы следующие результаты: «Хумо» в столице Узбекистана уступил карагандинской «Сарыарке» – 0:2; «Бейбарыс» в Атырау проиграл в овертайме усть-каменогорскому «Торпедо» – 1:2; в Кокшетау «Арлан» нанес поражение «Алматы» – 4:1; в Петропавловске «Кулагер» был разгромлен столичным «Номадом» – 3:9, и, наконец, «Горняк» в Рудном не смог обыграть гостивший у него павлодарский «Иртыш», уступив со счетом 4:5.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА