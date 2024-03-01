Эстетика степной цивилизации

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Асет Калымов

В КазНУ им. аль-Фараби проходит выездная выставка Государственного историко-культурного музея-заповедника «Есік».

фото организаторов

Цель экспозиции под названием «В недрах веков», при­уроченной к 90-летию ведущего отечест­венного вуза, – знакомство с этнографическим, духовным и культурным наследием Казахстана. Вниманию посетителей представлены артефакты, связанные с историей открытия самой значительной археологической находки республики – Золотого человека. Среди экспонатов – серебряная чаша сакского воина, оригинальная керамика, казан, а также ювелирные изделия и оружие, датируемые ранним железным веком.

Поздравив с юбилеем коллектив КазНУ им. аль-Фараби, директор музея-заповедника «Есік» Гульмира Мухтарова вручила благодарственные письма и памятные подарки преподавателям вуза, известным ученым-историкам.

Как напомнила эксперт, Золотой человек, обнаруженный более 50 лет назад при раскопках кургана Иссык в Алматинской области, дал нам ценные сведения из мифологии народов, населявших древнюю казахскую землю. Именно тогда, в уже далеком 1970 году, научному миру открылась уникальная информация о сакско-усуньской культуре, быте кочевников, погребальных обрядах и верованиях наших предков.

Благодарность организаторам выставки выразила проректор КазНУ им. аль-Фараби по научно-инновационной деятельности Жамила Айтжанова. По ее словам, уникальная экспозиция имеет особое значение в популяризации историко-культурного наследия страны.

– Мы гордимся тем, что первооткрыватели Золотого человека, видные ученые Кемаль Акишев и Бекмуханбет Нурмуханбетов – выпускники нашего университета, – подчеркнула проректор. – Именно после раскопок сакского кургана в КазНУ была открыта кафедра археологии и этнографии, налажена подготовка археологов по всему Казахстану. Это вывело археологическую науку республики на высокий уровень.

По мнению гостей выставки, по сей день иссыкские курганы всесторонне изучаются учеными из разных стран. Необходима широкая пропаганда артефактов, представляющих собой духовное богатство древних саков. Они отражают могущество и эстетику степной цивилизации, и отрадно, что сотни и тысячи казахстанских и зарубежных туристов, приезжая в музей «Есік», окунаются в прошлое, прикасаются к величайшим памятникам старины.

Как отметил известный художник-реставратор Крым Алтынбеков, у нас есть высокий пласт духовности, который мы должны передать потомкам. Ведь тот же Золотой человек показал, что наши предки создавали художест­венные творения высочайшего уровня, до сих пор поражающие воображение.

#КазНУ #музей-заповедник #Есік #90-летие

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