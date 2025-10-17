Пилот-инструктор летного подразделения АО «Казавиаспас» Андрей Бухал – один из тех, кто был удостоен высокой награды в честь Дня спасателя

Фото: Акорда

Он получил из рук Президента Касым-Жомарта Токаева медаль «Ерлігі үшін». В беседе с корреспондентом сайта Kazpravda.kz он скромно подчеркнул, что полученная им медаль принадлежит не только ему, но и всей команде экипажа и альпинистам, которые участвовали в поисково-спасательной операции на пике Орджоникидзе.

В августе этого года Андрей Анатольевич вместе с командой профессионалов эвакуировал пострадавшего альпиниста с высоты 4 410 метров. Условия, как вспоминает сам герой, были очень сложными - разряженный воздух, сильный ветер, минусовая температура воздуха.

– Пик Орджоникидзе находится на высоте более чем 4 000 метров. Погодные условия плюс отсутствие посадочной площадки усложняли спасательную операцию. Эвакуацию пришлось проводить в так называемом «режиме висения». В том, что все прошло благополучно, не только моя заслуга. Велась слаженная работа экипажа - второго пилота Анаята Акимова, ведущего инженера В1 Узбека Ташкента и команды альпинистов на пике. Поэтому считаю, что эта награда принадлежит всем ребятам, которые были со мной рядом в тот сложный период. Приятно, что наш труд видят и отмечают, – сказал Андрей Бухал.

Наш герой связал судьбу с авиацией 32 года назад. Из них 13 лет он в рядах АО «Казавиаспас». На счету у него более 7 700 часов налета. Пилот-инструктор признается, что самое главное в его работе – грамотное и обоснованное принятие решений.

– В нашей деятельности эмоции мешают. Нужен четкий расчет и плюс капелька везения. Главное, чтобы техника не подводила, – поделился Андрей Анатольевич.

Добавим, что в мае 2021 года в Чарынском каньоне в результате сильного дождя произошел грязе-селевой выброс. В опасности оказались девять отдыхающих, пропала без вести 11-летняя девочка. Экипаж вертолета ЕС-145, в составе которого был командир Андрей Бухал, эвакуировал ребенка. Из-за невозможности посадки в каньоне спасатель с помощью фала спустился к пострадавшей и доставил ее в ближайший населенный пункт.