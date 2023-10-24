"Это день возрождения нашей многовековой государственности" – Токаев о Дне Республики

В Акорде началась торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

«Поздравляю вас с главным праздником нашей страны – Днем Республики! – обратился к присутствующим президент РК. – Это день возрождения нашей многовековой государственности, берущей свое начало с эпохи Тюркских каганатов, Золотой Орды и Казахского ханства. В этот день воплотилась в жизнь идея свободы, за которую боролись деятели Алаш.

Неспроста говорят, что без суверенитета нет и страны. 33 года назад с принятием Декларации о государственном суверенитете восторжествовала историческая справедливость. Этот важнейший документ открыл дорогу Независимости Казахстана».

Токаев акцентировал, что принятие декларации было нелегким делом. Этнодемографическая структура страны была сложной. В верховном совете, парламенте того времени и во всем обществе происходили долгие и горячие дискуссии. Защищать и обосновывать приходилось каждую статью, каждое слово документа.

«Алихан Бокейхан говорил, что путь к свободе лежит только через единство нации. Государственные деятели нашей страны показали верность этому назиданию великого сына нашего народа. Объединившись в ответственный момент, они смогли отстоять национальные интересы. Судьбоносный документ соответствовал устремлениям и ожиданиям народа и был принят благодаря мудрости и рассудительности патриотов страны. Их смелость и решительность, проявленные в критический час, можно расценивать как подлинный героизм», – отметил глава государства.

Сегодня строится Справедливый Казахстан, поэтому деятелям прошлого, их труду и заслугам, нужно давать достойную и справедливую оценку, уверен он.

В летописи нашей независимости почетное место должны занимать имена Салыка Зиманова, Серикболсына Абдильдина, Каратая Турысова, Зинаиды Федотовой, Ерика Асанбаева, Абиша Кекильбаева, Гайрата Сапаргалиева, Султана Сартаева, Озбекали Жанибекова, Олжаса Сулейменова, Александра Княгинина, Мырзатая Жолдасбекова, Омирбека Байгелди, Куаныша Султанова, Сергея Терещенко и многих других личностей.

«Необходимо, чтобы их патриотизм и верность интересам нации служили непреходящим примером для последующих поколений.

Мы должны твердо придерживаться исторической справедливости. Поэтому будет правильным отметить и историческую роль первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, внесшего огромный вклад в укрепление основ нашей страны как независимого государства», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что за годы Независимости наш народ прошел колоссальный путь. Мы состоялись как ответственное и сильное государство. Наш флаг гордо реет в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Благодаря конструктивному диалогу с соседями Казахстан решил все пограничные вопросы. Так мы сформировали границы настоящей дружбы и обеспечили свою национальную безопасность.

«Обо всех достижениях нашего государства нужно помнить и говорить, поскольку они воплощают в себе реальный суверенитет Республики Казахстан. В то же время следует помнить и допущенные ошибки, а они, конечно, были, извлекать из них полезные уроки, чтобы обеспечить поступательный прогресс Казахстана», – заключил глава государства.

Ранее сообщалось, что накануне Дня Республики указом главы государства группа граждан была награждена государственными наградами.