Большая группа граждан удостоена госнаград накануне Дня Республики

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В преддверии национального праздника – Дня Республики Казахстан указом президента Касым-Жомарта Токаева за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность большая группа граждан награждена государственными наградами. В их числе видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда, деятели культуры и науки.

Звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено государственному и общественному деятелю, депутату Мажилиса парламента Б. Измухамбетову за выдающиеся заслуги в развитии нефтегазовой отрасли и общественно-политической деятельности Республики Казахстан, учителю средней общеобразовательной школы-лицея № 7 города Семей А. Шукыжановой за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии страны, директору ТОО «Таң ЛТД» Кызылординской области И. Шагиртаеву за особые заслуги в производственной деятельности.

Орденом «Отан» награждены художник А. Аканаев, известный поэт, заслуженный деятель страны, внесший особый вклад в развитие национального искусства айтыс Ж. Ерманов.

Орденом «Барыс» І степени награждены ветераны труда М. Айымбетова, С. Тиесов, учитель средней школы № 5 имени А. Жубанова города Конаева Н. Ли, ветеран телевидения Л. Сеитов; «Барыс» II степени – общественный и государственный деятель А. Бектаев, первый вице-президент проектной академии KAZGOR Т. Ералиев, ветеран труда О. Рахманбердиев; «Барыс» IІI степени – председатель Общественного совета области Абай М. Айнабеков, заведующий кафедрой Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова С. Аяганов, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе И. Байрамуков, председатель общественного социального фонда «Қазақстан халқына» Б. Жамишев, общественный деятель А. Жолшыбеков и ветеран труда С. Кырымкулов.

Орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, образования, представителей производственной сферы. В их числе председатель совета директоров ТОО «Қайнар-АКБ» города Талдыкоргана К. Ажмаганбетов, вице-президент международного общества «Қазақ тілі» Г. Анес, профессор Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова Б. Жолдин, главный тренер национальной команды по пулевой стрельбе О. Довгун, директор Многопрофильного центра матери и ребенка города Темиртау С. Лохвицкий, член президиума Атырауского областного совета ветеранов М. Габдусалимова, актер Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова У. Нусипали.

По поручению главы государства за плодотворный труд во имя укрепления единства нации и обеспечения общественного согласия с этого года был учрежден орден «Ел бірлігі». Впервые орденом «Ел бірлігі» награждены профессор Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан А. Башмаков, председатель наблюдательного совета Республиканского этнокультурного центра дунган Л. Буларов, председатель Республиканского этнокультурного центра таджиков А. Исмаилов, член попечительского совета Ассоциации корейцев Казахстана Р. Ким, главный редактор республиканской немецкой газеты Deutsche Allgemeine Zeitung О. Клименко, сопредседатель ОЮЛ «Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» А. Мурадов, заместитель председателя ОЮЛ «Ассоциация этнокультурных объединений узбеков Республики Казахстан «Дустлик» Т. Нишанбаев.

Кроме того, с этого года к почетным наградам добавлены звания «Қазақстанның халық жазушысы» и «Қазақстанның халық әртісі». Звание «Қазақстанның халық жазушысы» вручено Т. Абдикулы, С. Елубаеву, Б. Нуржекееву, С. Сматаеву, А. Аширову и Л. Шашковой. Почетное звание «Қазақстанның халық әртісі» присвоено выдающимся отечественным деятелям культуры, актерам театра и кино Д. Ахимову, М. Токареву и Д. Акмолде, оперным певцам Ш. Абилову и Т. Кузенбаеву, известным певцам Р. Стамгазиеву, Д. Кудайбергену и кюйши А. Улькенбаевой.

Орденом «Құрмет» награждены доктор НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» С. Андосова, профессор НАО «Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева» А. Плешаков, директор ОФ «Шыңға өрлеу» Р. Сыпабекова, старший тренер КГУ «Мангистауский областной клуб инвалидного спорта» Н. Кулышов и другие.

Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» ІІІ степени стали 94 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства.

Ордена «Достық» ІІ степени удостоился автор интернет-проекта «Алға, Петербург» Иван Червинский.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены игроки Национальной сборной по футболу Асхат Тагыберген, Бахтиёр Зайнутдинов и Максим Самородов.

Медалью «Ерлігі үшін» награждены Мурат Есенкабылов и Талгатбек Толеубаев. Мурат Есенкабылов отличился героизмом при спасении 3 женщин и 5 детей из горящего автомобиля, а Талгатбек Толеубаев проявил мужество при тушении пожара.

Медали «Шапағат» удостоилась спортсменка по пара легкой атлетике, многократная чемпионка республиканских соревнований Айсулу Сулейменова.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоено 31 видному представителю науки и культуры; почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» – учителю областной специализированной школы-лицея-интерната «№ 4 «Болашак» Акмолинской области У. Енсебаевой. Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 143 человека.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и отвагу, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности и обороноспособности страны орденами «Даңқ» I и II степени, «Айбын» II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

В этом году при присуждении государственных наград приоритет был отдан гражданам следующих профессий: 298 педагогов и работников отрасли здравоохранения, 259 представителей сельского хозяйства, 119 ветеранов труда, 88 работников производственной сферы, что стало ярким подтверждением повышения статуса тружеников и их роли в обществе.

Списки награжденных будут опубликованы в печати.