Это "идеальный шторм" – "Ямайская сенсация" хочет боя с казахстанцем в UFC

Ямайский боец UFC Оде Осборн заявил, что будет следить за исходом предстоящего боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и представителем США Джеффом Молиной на турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе 4 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Самому Оде также предстоит выступить в рамках данного шоу — он сразится с Заррухом Адашевым из Узбекистана.

В случае своей победы "Ямайская сенсация" надеется заполучить поединок с победителем противостояния Жумагулова и Молины.

"В идеале, если я выиграю, то брошу вызов победителю боя Жумагулов — Молина. Это "идеальный шторм", но я надеюсь выйти и сделать то, что я делаю. Никому не по зубам лучшая версия меня, и я в этом уверен", - заявил в интервью BJPenn Осборн.

Напомним, казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов 20 февраля 2020 года подписал контракт с самым авторитетным промоушеном в мире MMA - Ultimate Fighting Championship (UFC).

Отметим, на сегодня бойцами UFC из Казахстана являются Мария Агапова (9-2), Жалгас Жумагулов (13-5), Шавкат Рахмонов (13-0) и Сергей Морозов (16-5). В легком весе также выступает этнический казах из России - Дамир Исмагулов (19-1).