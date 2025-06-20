фото из архивов участников экспедиции

Не предан забвенью

Сразу несколько мероприятий, проводимых в этом году в Приуралье в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, были посвящены подвигу земляка, поэта, переводчика Абдоллы Жумагалиева. В их числе первые областные чтения «Абдолла оқулары».

В начале мая экспедиция западноказахстанских историков-исследователей побывала в Подмосковье, посетила мес­та, где герой принял последний бой. В областной научно-практической конференции, состоявшейся на малой родине Жумагалиева, приняли участие историки, краеведы, преподаватели, писатели, библиотекари. В докладах был дан анализ военной хроники, архивных данных, его литературного наследия.

В честь земляка в райцентре заложена аллея, где участники высадили 30 саженцев. Конференция завершилась премьерой поэтической трагедии о жизни и подвиге героя-поэта.

– Абдолла Жумагалиев родился 3 апреля 1915 года в селе Жусалы Джамбейтинского (ныне Сырымского) района. После школы поступил в Уральский пед­институт. Затем перевелся в Алма-Ату на филфак педагогического института. Получив диплом, преподавал, работал редактором издательства Казахской государственной литературы. Его жизнь оборвалась в самом начале войны – он погиб смертью храбрых в октябре 1941 года у Волоколамска, – рассказала заведующая историко-краеведческим музеем им. С. Датова Айнагуль Ойшыбай.

Айнагуль Магауиякызы стала инициатором экспедиции «Жымпиты – Москва: по следам Абдоллы», организатором проведения научно-практической конференции к 110-летию со дня его рождения. Она же держит связь с российскими архивами, по крупицам продолжая собирать данные о фронтовике.

– Бои в октябре 1941 года, в которых участвовал и геройски погиб Абдолла Жумагалиев, имели огромное стратегическое значение, – рассказывает участник экспедиции и конференции, ветеран музейного дела, отличник краеведения Нуржан Тулепов. – Целью операции «Тайфун» был захват столицы СССР в кратчайшие сроки, для этого гитлеровское командование задействовало 45 процентов всех войск вермахта. Таким образом предполагалось быстро завершить военную кампанию в СССР.

На подступах к Москве силы были неравные, продолжает историк-исследователь. 316-я дивизия, которой командовал генерал-майор Иван Панфилов, сдерживала натиск сразу трех вражеских дивизий: танковой и двух пехотных.

К 27 октября фашисты отодвинули панфиловцев от Волоколамска. Однако отход не более чем на 15 км (на отдельных участках советские бойцы отступили и вовсе всего на километр) за семь дней боев – это был совершенно неожиданный для врага и отрадный для бойцов РККА результат. К тому же 316-я дивизия не была разорвана, не лишилась управления, сохранила боевой потенциал. Именно эта битва на Волоколамском шоссе, одна из ключевых в обороне Москвы, принесла дивизии славу и звание гвардейской.

Героизм батальона, полка, дивизии складывается из подвига каждого солдата. В боевой славе 316-й дивизии есть и подвиг западноказахстанца Абдоллы Жумагалиева. К сожалению, его мужество осталось не отмеченным государственной наградой.

Есть свидетели, есть свидетельства

– В то время Советскому Союзу приходилось сдерживать врага, одновременно эвакуируя в глубокий тыл мирное население и стратегически важные предприятия, – поясняет Нуржан Жолдыгалиевич. – Командованию было не до подписи наградных листов, точного учета отличившихся в боях и даже погибших.

18 ноября 1941 года 316-й стрелковой дивизии было присвоено звание гвардейской, спустя пять дней она стала носить имя погибшего комдива генерала Панфилова. Как считает Нуржан Тулепов, историческая несправедливость в том, что в энциклопедиях, книгах почета и памяти перед воинскими званиями бойцов дивизии, погибших до 18 ноября 1941-го, нет приставки «гвардии».

Сколько семей как память об отцах и дедах бережно хранят в своих архивах лишь несколько писем с фронта да скупые строчки похоронки: «Погиб в бою», а то и вовсе сообщение: «Пропал без вес­ти». Но имя Абдоллы Жумагалиева не затерялось в кровавой летописи войны.

Первая публикация о подвиге степняка-поэта вышла в декабре 1941 года. Вырезка-оригинал статьи «Писатель-герой» в красноармейской газете «Советская гвардия» от 6 декабря 1941 года по сей день хранится в фондах историко-краеведческого музея Западно-Казахстанской области. Ее автор – ротный, гвардии капитан В. Григорьев. Он писал ее на основе докладов Ивана Дуная и Абила Кундыбаева, которые вместе с Жумагалиевым остались прикрывать вынужденный маневр дивизии, их отступление также прикрывал своим огнем Абдолла.

Вот что написал командир о подвиге солдата: «Одинокий дом был окружен со всех сторон. Немцы торопились покончить с Жумагалиевым. Они бросались со всех сторон, но огонь автомата всегда прерывал и бег, и жизнь у самых стен дома. Тогда немцы подожгли дом. Далеко была видна деревня на высоте и этот пылающий дом, из которого долго еще слышался стук автомата. В боях мы привыкли к героизму и подвигам. Но когда мы представили себе одинокого, окруженного пламенем и врагами, обреченного на смерть писателя-героя, то мы поняли, что его поступок больше чем подвиг. Он знал, что нет выхода, что осталось только умереть, и желал одного – со славой закончить жизнь. До этого он писал о героях, теперь он сам творил подвиг. И это был самый вдохновенный порыв в жизни писателя».

Это наш моральный долг

Позже о нем напишут его собратья по перу, военкоры-панфиловцы: Иван Нарцисов, Павел Кузнецов, Абу Сарсенбаев, Бауыржан Момышулы, Малик Габдуллин, Калижан Бекхожин. Поэт Касым Аманжолов узнал о смерти друга, находясь в госпитале. Так в больничной палате за несколько дней родилась поэма, посвященная подвигу Абдоллы

Жумагалиева, – «Баллада о смерти солдата».

Но наиболее ценным источником, заслуживающим доверия, по мнению исследователей, является повесть Дмитрия Снегина «На дальних подступах», вышедшая в свет в 1948 году. Она была написана на основе подлинных архивных документов и личных воспоминаний автора как непосредственного участника войны. Он прошел всю войну в составе 857-го артиллерийского полка 316-й стрелковой дивизии, а после Победы стал летописцем легендарной Панфиловской дивизии, воссоздавая на страницах своих книг на основе архивных источников и воспоминаний боевой путь однополчан.

Командующий тогда 16-й армией Константин Рокоссовский и начдив Иван Панфилов старались вести бои как можно дальше от населенных пунктов, чтобы минимизировать потери среди мирного населения. И решение об отступлении у Волоколамска было дано, невзирая на угрозу пойти под трибунал.

Во время боя, где погиб Жумагалиев, местные жители слышали, как держал оборону степняк, как стрелял по врагам, как встретил смерть с песней на устах, которую пел на родном языке. На этом месте ему был установлен небольшой обелиск.

В 1990-е годы руководитель поискового отряда «Панфиловец» Сергей Бобинов, опираясь на данные книг, газетных пуб­ликаций и рассказы местных жителей, установил точное место последнего боя и гибели Абдоллы Жумагалиева. Останков поисковики не обнаружили – слишком большим был деревянный амбар, сгоревший дотла вместе с героем.

– В истории остаются лишь единицы. Сколько солдат погибло в те дни, когда пал смертью храбрых Абдолла Жумагалиев? Мы знаем имена лишь трех. Иван Дунай и Абил Кундыбаев погибли спустя несколько дней, – говорит Нуржан Тулепов. – Работу в архивах Алматы по этому направлению мне пришлось прервать из-за карантина в пандемию. Но эту эстафету должны подхватить молодые исследователи. Мы должны знать и помнить подвиг каждого героя, в том числе и ради того, чтобы воспитать молодежь в духе патриотизма. Когда мы спросили Сергея Бобинова, почему его поисковый отряд потратил столько времени на поиск одного солдата из далекой джамбейтинской степи, он сказал: «Это наш моральный долг. Боец защищал не родную деревню, он отдал жизнь за Родину, за нас всех».

Спустя 20 лет со дня Великой Победы Союз писателей Казахской ССР от лица участников войны и тыловиков обращался к руководству республики и в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой о присвоении Абдолле Жумагалиеву звания Героя Советского Союза. Тогда их инициативу не поддержали. Теперь уже Тулепов и его единомышленники добиваются присвоения ему звания «Халық Қаһарманы». Кроме того, как боец гвардейской дивизии, он имеет право на орден Красного Знамени, считают историки.

– Наш великий земляк, поэт Кадыр Мырза Али в эссе «Иірім» так сказал об Абдолле: «Его пламя еще не погасло. И не погаснет. Это – Вечное пламя», – поды­тожил мой собеседник.

В настоящее время планируется издание сборника стихов Абдоллы Жумагалиева. По материалам экспедиции «Жымпиты – Москва: по следам Абдоллы» будет создан документальный фильм.