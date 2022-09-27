Мы должны проявить заботу и обеспечить им безопасность – Токаев о приезжих из России

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области сказал, что приезжим из России будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Казахская поговорка гласит: "Добрые отношения с соседями – залог спокойствия". Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил Правительству принять необходимые меры", – сказал Токаев.

В этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу, подчеркнул Президент.



"Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами", – обозначил Глава государства.