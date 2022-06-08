Фото пресс-службы Мажилиса РК
Политика
Это только начало большого дела – глава Мажилиса о принятых поправках в Конституцию
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов на пленарном заседании палаты отметил, что результаты прошедшего референдума показали сплоченность и единство народа в выборе будущего страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Спикер поблагодарил коллег за проделанную работу по разъяснению выносимых на референдум поправок. 

"Поздравляю всех вас с обновленной Конституцией Казахстана. Итоги прошедшего референдума показали, что большинство казахстанцев поддерживает программу Президента в направлении политической модернизации. Явка на избирательные участки и голосование граждан – яркий показатель доверия к инициативам Касым-Жомарта Токаева. Следует признать, была проделана огромная работа, мы совместными усилиями и с честью провели референдум. В гуще данных событий были и вы сами. Депутатами внесен большой вклад в разъяснение народу реформ Президента. За это выражаю вам искреннюю признательность", – сказал спикер нижней палаты Парламента. 

Ерлан Кошанов подчеркнул, что референдум имеет историческое значение для будущего нашей страны. 

"Народ самостоятельно определил свою судьбу. Мы всему миру продемонстрировали наше единство и уверенно шагнули в будущее. Единство и доверие – главная опора Нового Казахстана. У народа есть вера в завтрашний день, есть сплоченность, согласие и стабильность. Теперь же нам предстоит сплотиться вокруг нашего Президента, укреплять доверие и солидарность. Все поставленные высокие цели мы должны достигнуть вместе. Референдум открыл дорогу к Новому Казахстану. Мы видели, что он был хорошо воспринят народом. Международные и отечественные эксперты говорят о том, что кампания прошла честно и прозрачно, дают положительные отзывы. Это только начало большого дела. Перед нами стоят еще более важные и масштабные задачи. Мы переходим к этапу реализации конституционных преобразований. Поэтому мы должны сконцентрироваться на большом деле и участвовать в нем совместно", – отметил спикер. 

Ерлан Кошанов напомнил поручение Главы государства о том, что законодательство страны не должно содержать норм, препятствующих устойчивому развитию государства. 

"Нам предстоит большая работа по реализации конституционных реформ. Необходимо будет внести изменения в большое количество законодательных актов. Нам необходимо оправдать доверие Главы государства, а также качественно и оперативно обеспечить реализацию политических изменений", – сказал Ерлан Кошанов.

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