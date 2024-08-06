ЭЦП без флешек и «белые» хакеры

В конце прошлого года, по словам спикера, на законодательном уровне приняты изменения, кос­нувшиеся трансформации процедуры испытания на информационную безопасность. В целях дебюрократизации из процесса исключен Комитет информационной безопаснос­ти как государственный орган.

Теперь субъекты рынка и гос­органы могут пройти испытания в аккредитованных испытательных лабораториях. Также легализуется деятельность так называе­мых «белых» хакеров, которые смогут работать на платформе BugBounty. Она уже зарекомендовала себя на меж­дународном уровне в качестве системы, позволяющей специа­листам по кибербезопасности обнаруживать уязвимости.

– Платформа позволяет «белым» хакерам участвовать в выявлении уязвимостей и передавать сведения о них за определенное вознаграждение. В нашем случае об уязвимостях, выявляемых на платформе электронного правительства, сообщается бесплатно. За это я хотел бы сказать большое спасибо исследователям, которые занимаются таким важным делом и не требуют какого-то вознаграж­дения от государства, – отметил спикер.

Также граждане теперь получили возможность установить добровольный отказ от получения кредитов.

– Пользуясь площадкой СЦК, хотел бы призвать граждан активно воспользоваться этой функцией через мобильное приложение eGov. Она позволяет поставить заслон мошенническим действиям. Если какой-то мошенник заполучит ваши персональные данные и попытается оформить кредит, включение данной функции не позволит ему это сделать, – сказал глава комитета.

К сожалению, из года в год растет число правонарушений в области информационной безопас­ности. Например, в 2022-м было возбуждено 77 административных дел, в 2023-м – уже 218, а нынче за семь месяцев – 40. Однако в подраз­делении по кибербезопасности находится еще более 130 административных дел, и к концу года цифра с легкостью может перевалить за 200 случаев.

В этой связи сейчас ведомством ведется планомерная работа по усилению информационной защиты.

– Работаем с профессиональным сообществом, депутатским корпусом над инициативами, которые будут представлены уже осенью в Мажилисе Парламен­та. Это соз­дание платформы по обучению и повышению осведомленности населения. Первую платформу уже запустили. Портал называется CITIZENSEC.KZ. О нем мы уведомили жителей республики через портал электронного правительства. Здесь каждый гражданин может узнать, что такое кибербезо­пасность, защита персональных данных, что ему нужно сделать, чтобы не стать жертвой мошенников. Такой же ресурс существует у Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, он называется FinGramota.kz, – сообщил Руслан Абдикаликов.

Также в министерстве хотят довести финансирование мер безо­пасности до 10–15% от общего бюджета информационно-коммуникационной сферы, что является мировой практикой. Сейчас затраты не превышают двух-трех процентов. Вместе с тем в стране пересмотрят систему выдачи казахстанцам ЭЦП на флешках.

– На заре цифровизации в нашей стране самым простым способом, позволяющим массово обеспечить граждан электронными цифровыми подписями, стала выдача ЭЦП на файловых носителях. Но этот способ, как видим сейчас, наименее безопас­ный, – отметил глава комитета.

Альтернативой ему должны послужить биометрическая идентификация, а также весьма на­дежные токены, неотчуждае­мые носители, из которых невозможно извлечь ЭЦП.