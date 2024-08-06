ЭЦП без флешек и «белые» хакеры Свежий выпуск 6 августа 2024 г. 2:32 72 Самат Бейсембаев старший корреспондент отдела экономики Об этом на брифинге в СЦК рассказал председатель Комитета информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В конце прошлого года, по словам спикера, на законодательном уровне приняты изменения, коснувшиеся трансформации процедуры испытания на информационную безопасность. В целях дебюрократизации из процесса исключен Комитет информационной безопасности как государственный орган. Теперь субъекты рынка и госорганы могут пройти испытания в аккредитованных испытательных лабораториях. Также легализуется деятельность так называемых «белых» хакеров, которые смогут работать на платформе BugBounty. Она уже зарекомендовала себя на международном уровне в качестве системы, позволяющей специалистам по кибербезопасности обнаруживать уязвимости. – Платформа позволяет «белым» хакерам участвовать в выявлении уязвимостей и передавать сведения о них за определенное вознаграждение. В нашем случае об уязвимостях, выявляемых на платформе электронного правительства, сообщается бесплатно. За это я хотел бы сказать большое спасибо исследователям, которые занимаются таким важным делом и не требуют какого-то вознаграждения от государства, – отметил спикер. Также граждане теперь получили возможность установить добровольный отказ от получения кредитов. – Пользуясь площадкой СЦК, хотел бы призвать граждан активно воспользоваться этой функцией через мобильное приложение eGov. Она позволяет поставить заслон мошенническим действиям. Если какой-то мошенник заполучит ваши персональные данные и попытается оформить кредит, включение данной функции не позволит ему это сделать, – сказал глава комитета. К сожалению, из года в год растет число правонарушений в области информационной безопасности. Например, в 2022-м было возбуждено 77 административных дел, в 2023-м – уже 218, а нынче за семь месяцев – 40. Однако в подразделении по кибербезопасности находится еще более 130 административных дел, и к концу года цифра с легкостью может перевалить за 200 случаев. В этой связи сейчас ведомством ведется планомерная работа по усилению информационной защиты. – Работаем с профессиональным сообществом, депутатским корпусом над инициативами, которые будут представлены уже осенью в Мажилисе Парламента. Это создание платформы по обучению и повышению осведомленности населения. Первую платформу уже запустили. Портал называется CITIZENSEC.KZ. О нем мы уведомили жителей республики через портал электронного правительства. Здесь каждый гражданин может узнать, что такое кибербезопасность, защита персональных данных, что ему нужно сделать, чтобы не стать жертвой мошенников. Такой же ресурс существует у Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, он называется FinGramota.kz, – сообщил Руслан Абдикаликов. Также в министерстве хотят довести финансирование мер безопасности до 10–15% от общего бюджета информационно-коммуникационной сферы, что является мировой практикой. Сейчас затраты не превышают двух-трех процентов. Вместе с тем в стране пересмотрят систему выдачи казахстанцам ЭЦП на флешках. – На заре цифровизации в нашей стране самым простым способом, позволяющим массово обеспечить граждан электронными цифровыми подписями, стала выдача ЭЦП на файловых носителях. Но этот способ, как видим сейчас, наименее безопасный, – отметил глава комитета. Альтернативой ему должны послужить биометрическая идентификация, а также весьма надежные токены, неотчуждаемые носители, из которых невозможно извлечь ЭЦП. #брифинг #ЭЦП #флешки