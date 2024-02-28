ЭЦП казахстанцам будут выдавать по биометрической идентификации

Госуслуги, Технологии
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Соответствующий проект приказа главы Минцифры Багдата Мусина размещен для обсуждения на портале "Открытые НПА" до 14 марта, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для проработки альтернативного решения при получении ключей ЭЦП и облачной ЭЦП по биометрической идентификации посредством официального сайта Национального удостоверяющего центра (НУЦ) будет запущен пилотный проект.

Проект документа содержит алгоритм указанных процессов.

Согласно алгоритму, при получении ключей ЭЦП и облачной ЭЦП пользователь проходит биометрическую идентификацию, предоставляется 10 попыток в течение сессии для успешного прохождения биометрической идентификации.

В случае неуспешного прохождения биометрической идентификации, НУЦ блокирует пользователя на 10 минут, о чем уведомляет сообщением. По истечении 10 минут пользователю необходимо повторно пройти процесс подачи заявки. 

#Минцифры #ЭЦП #выдача #биометрия

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