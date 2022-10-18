Евразиец на все времена

В Астане отметили 110-летие со дня рождения выдающегося ученого-историка Льва Гумилева.

Не может не восхищать

ХІХ международный Евразийский форум «Лев Гумилев и Великая степь: история и современность» состоялся в Евразийском национальном университете. В нем приняли участие отечественные эксперты и зарубежные ученые из Венгрии, Турции, Монголии, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси и других стран. Участники обсудили вклад научных концепций Льва Гумилева в изучение истории тюркских, монгольских, славянских и других народов евразийского пространства.

Научные достижения Льва Гумилева, исследователя тюркских и монгольских народов, особо ценятся в нашей стране. В 1996 году указом Первого Президента Нурсултана Назарбаева был создан национальный университет «евразийского» типа, которому было присвоено имя великого ученого.

– Концепции выдающегося ученого Льва Николаевича Гумилева, оставившего значительное исследовательское наследие по истории нашей Великой степи в многогранном контексте, не теряет актуальность сегодня. Научно-популярные факты о кочевниках и тюркской цивилизации, вошедшие в мировую историю, произвели значительное впечатление на историческое сознание нашего народа, – сказал открывая форум ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева доктор исторических наук Ерлан Сыдыков. – Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, необходимо перезагрузить систему ценностей. Еще одна важная работа – восстановление исторической справедливости. Надо возрождать забытые имена. Историю нации и личности формируют новые идеи, интеллектуальный потенциал народа. Тому подтверждение – празднование за последние три года на интеллектуальном уровне 1150-летия аль-Фараби, 175-летия Абая Кунанбайулы, 150-летия Ахмета Байтурсынулы, 125-летия Мухтара Ауэзова.

Ученые обменялись мнениями о научных концепциях Льва Гумилева, вопросах истории Великой степи и кочевой цивилизации, о роли тюркского мира в мировой истории.

– Лев Николаевич Гумилев – многогранная личность, наделенная недюжинными дарованиями, человек мужественный и смелый, автор высказываний и разработок, многих неординарных идей. Он в полный голос заговорил о запретном в Советском Союзе тюркском мире, тем самым возвысив дух тюркских народов. Уровень развития кочевников степной полосы он соотнес с уровнем развития земледельцев оседлых зон. В кочевом тюркском обществе великий ученый показал нам развитую государственность и высокую духовность. Гумилев с высоты орлиного полета сумел воспеть гимн Великой степи Евразии – от Манчжурии до Дуная – и изложить этнополитическую историю тюркского и монгольского народа и племен с эпохи древности вплоть до позднего средневековья, – поделился своим мнением академик НАН РК, доктор исторических наук Болат Комеков.

– Проанализировав взаимодействие народов Евразии, Лев Николаевич продолжил и развил идеи евразийства. Своими оригинальными трудами он не разделял и не противопоставлял народы Европы и Азии, Запада и Востока, а сближал их, – подчеркнула доцент кафедры правовых дисциплин Чеченского государственного педагогического университета Зулай Исакиева. – Чуть ли не в каждой книге или интервью Л. Н. Гумилев утверждал, что нет «хороших» или «плохих» этносов. «Спорить о том, какой этнос лучше, все равно, как если бы нашлись физики, предпочитающие катионы анионам, или химики, защищающие щелочи против кислот», – процитировала она выдающегося ученого.

Как отметила профессор кафедры истории Казахстана ЕНУ им. Л. Н. Гумилева доктор исторических наук Светлана Ковальская, широкое признание ко Льву Николаевичу пришло уже после его смерти. Так, 1 октября 1992 года посмертно ему была вручена премия им. X. 3. Тагиева (Азербайджан) за книгу «Тысячелетие вокруг Каспия». В декабре того же года вышла из печати его последняя книга «От Руси до России», сигнальный экземпляр которой он успел увидеть в больнице. В 1995 году книга Льва Гумилева «От Руси до России» получила премию «Вехи».

– Восхищают личности! Лев Николаевич не может не восхищать! Он придумал теорию, которую пока нельзя подтвердить, но и нельзя опровергнуть. Лев Николаевич Гумилев когда-то написал в своем завещании от 25 марта 1954 года: «…Готические соборы строились безымянными мастерами; я готов быть безымянным мастером науки». Это ли не самоотречение ради высокой цели научной истины! – считает Светлана Ковальская.

В ходе форума прозвучали также доклады главного научного сотрудника Венгерской научной академии Давида Шомфай Кара, профессора Бакинского государственного университета Нисбет Мехтиевой и других участников.

В этот памятный день в университете прошла выставка «Письменные источники народов Великой степи» Национального центра рукописей и редких книг РК. По словам директора центра Жандоса Болдыкова, ее посетителям были представлены литературное произведение Ходжи Ахмеда Ясави «Дивани хикмет» этико-дидактического содержания, воспевающее идею суфизма, эпос Жусупа Баласагуна «Құтты билік», представляющий собой ценное наследие, богатое смыслом и содержанием сочинение, копии рукописей, написанных в период Золотой Орды и Казахского ханства. На выставке можно было увидеть учебники на латинице, произведения казахской интеллигенции, сочинения Абая на «төте жазу» (прямое написание), «Абай жолы» М. Ауэзова, стихи К. Аманжолова.

Состоялись экскурсии в Музей-кабинет Льва Николаевича Гумилева, открытый по инициативе ректора (2000–2004) Мырзатая Жолдасбекова. Неоценимую помощь в его открытии оказала и дала свое благословление жена выдающегося ученого Наталья Викторовна Гумилева (Симановская). Особое место в музее-кабинете занимает московский рабочий кабинет Льва Гумилева – письменный стол, кресло, книжный шкаф, книги, завещанные Натальей Викторовной в 2004 году.

В 2005 году принимается решение ректора (2004–2008) Сарсенгали Абдыманапова о перевозке московского кабинета Л. Н. Гумилева из Москвы в Астану и о расширении экспозиции Музея-кабинета Л. Н. Гумилева. В преддверии 100-летия со дня рождения Льва Николаевича Гумилева в 2012 году при поддержке ректора ЕНУ Ерлана Сыдыкова музей был реставрирован.

Сегодня музей собирает, хранит, изучает и экспонирует документы, отражающие биографию, научную деятельность выдающегося историка-этнолога, доктора исторических и географических наук, виднейшего представителя евразийского научного направления Льва Николаевича Гумилева.

В память о Льве Гумилеве участники форума возложили цветы к его памятнику в Евразийском национальном университете. Также гостям впервые был представлен уникальный фильм с участием Льва Гумилева, который был снят в 1986 году студией «Казахтелефильм».

По итогам форума участники приняли резолюцию для определения дальнейших научных изысканий научного сообщества, занимающегося проблематикой Великой степи и научным наследием Льва Гумилева.

Евразийский Лев

Много лет исследованием творчества Льва Гумилева занималась ныне покойная казахстанская ученая и переводчица Татьяна Фроловская. Она удивительным образом сумела соединить любовь к поэзии с талантом переводчика и исследовательским даром. Ее книга «Евразийский Лев» о Льве Гумилеве известна далеко за пределами Казахстана.

Татьяна Фроловская верно подметила, что с юных лет судьба испытывала Льва Гумилева на прочность – трагическая гибель отца – талантливого поэта Николая Гумилева, сложные отношения с матерью – поэтессой Анной Ахматовой, а главное – 13 лет лагерей. Как он сам потом говорил, «отсидел за папу и маму». В свое время в интервью журналисту Елене Брусиловской Татьяна Фроловская говорила, что сиротское детство, судьба гонимого «лишенца», жизнь без собственного крова, аресты, тюрьмы, ссылки, фронтовые дороги, а после войны, после защиты кандидатской диссертации – вновь лагеря без предъявления обвинения, могли сломать любого человека. Но Гумилев не сломался.

Однажды Гумилев произнес горькие слова: «Я не имею претензий к властям – ученые сажали ученых». Он вышел на свободу, когда ему пошел пятый десяток, написав в лагере две книги: «Хунну в Китае» и «Древние тюрки». В фуфайке зека Гумилев оставался исследователем. Кстати сказать, его первая «лагерная» монография была написана на грубой оберточной бумаге, в которую паковали пайковую рыбу на весь барак.

Первую книгу «Хунну в Китае» он представил на соискание степени доктора исторических наук. Когда ее сняли с защиты, у него оказалась вторая написанная докторская диссертация – «Древние тюрки» на 700 страницах!

За счет внутренней энергии он уцелел в лагере и победил на ученом совете.

«Самая близкая научная школа, манера мышления, источник постоянного вдохновения, стимул к работе на протяжении долгих десятилетий – вот что такое для Льва Николаевича евразийство. Его трагедией, которой он противостоял все эти годы, была невозможность открыто примкнуть к учению, безбоязненно следовать за учителями и предшественниками. Приходилось остерегаться и скрывать свои взгляды, свое проникновение в глубины истории, свою обоснованную теорию возникновения этносов», – пишет Татьяна Фроловская.

Во многом, отдавая должное учителям, он оставался самостоятельным и независимым. История, этнология, мировые религии и еще многое другое объяснены Гумилевым, пожалуй, с исчерпывающей полнотой. Увлекательный стиль его работ, особый талант излагать свои взгляды доступно, популярно и занимательно, не снижает при этом высочайшей научной значимости его исследований. Гумилев писал свои научные труды не академическим языком, а «забавным русским слогом», который доставляет подлинное удовольствие для любого ценителя русского языка. Самые взыскательные критики ученого вынужденно признавали: «Гумилев – одаренный повествователь; сочинения его написаны ясным и выразительным языком», при этом он умело выстраивает на страницах своих сочинений острые сюжетные перипетии и захватывающие дух читателей детективные истории. Более того, чтение его работ создает впечатление, что автор выступает в них как бы в качестве интересного собеседника, которого хочется выслушать, который будоражит мысль и с которым иногда даже хочется вступить в дискуссию. Он обладал изумительным талантом пробуждать мысль – это, безусловно, одна из важных притягательных сторон его произведений. Вместе с тем, как отмечают исследователи, литературное дарование, безусловно, необходимое, но совершенно недостаточное условие того триумфального успеха, которого смогли добиться идеи Гумилева.

После лагерей надо было многое наверстывать. Образование приходилось брать приступом библиотек, музейных архивов. Ворох рукописей, тезисы лекций и докладов, выписки из книг для будущих работ. Не было помощников, которым можно было доверить часть работы. И вдруг во время чтения лекции в Москве в художественной мастерской Казмичева состоялась встреча с Натальей Симоновской. Через два года – они муж и жена. Молодая сорокашестилетняя жена приехала в Ленинград к пятидесятипятилетнему мужу 15 июня 1967 года. Автор повествования забегает вперед: «Ровно через двадцать пять лет, день в день, Лев Николаевич завершил свой многотрудный жизненный путь».

Прошлое еще долго давало о себе знать, как ни старалась верная подруга и единомышленница создать семейный уют. А он писал мелким, полудетским почерком, большую часть времени проводил за книгами, умея вписаться в самый темный угол, а спал, даже на развернутом диване, свернувшись калачиком, словно в лагерном холодном бараке или в окопе, над которым грохочет артиллерийская канонада. Теперь он мог сосредоточиться на завершении «Степной трилогии».

Наталья Викторовна была скромна и держалась в тени своего великого супруга, поэтому и известно о ней мало. Но до сих пор на стенах мемориальной квартиры Гумилева нежно-дымчатые и густо-сочные зелено-голубые акварели Натальи Викторовны.

Автор книги считает ее художником талантливым и «несомненно лирического склада». Ей принадлежит художественное оформление первого издания «Поисков вымышленного царства» и «Хунну в Китае». В музее Л. Н. Гумилева – ее работы по оформлению книг Ф. М. Достоевского.

С момента судьбоносной встречи она – первая и главная помощница – печатает на машинке, ведет многочисленную корректуру, подбирает литературу. Домашняя творческая атмосфера – ее заслуга.

Автор книги не идеализирует своих героев – людей ярких, творческих, со сложившимися характерами и привычками. Свое дарование Наталья принесла в дар супругу, понимая его гениальность. Жизнь с ним, особенно в первое время, стала нелегким испытанием, но Татьяна Фроловская находит убедительные слова: ангельская жизнерадостность Натальи Викторовны постепенно превозмогла недоверчивость бывшего лагерника. Очень важно приводимое мнение друзей известного ученого: «Его жизнь заботами и благим присмотром Натальи Викторовны продлилась на десять-пятнадцать лет». Но еще не вышло ни одной из его главных книг. И дела его в 1967 году не так хороши.

На лето герои книги перезжали на «джайляу» – московское жилье. Зимовкой была комната на Московском проспекте в Ленинграде. Собака Алтын сопровождала их перекочевки. Вспыльчивый, но стремительно отходчивый, блистающий интеллектом и неотразимым мужским обаянием Лев Николаевич счастлив. И начинается самый плодотворный период его творческой биографии с ураганом монографий.

По словам Татьяны Фроловской, для Льва Гумилева «Большое пространство» – полиэтнический, многоконфессиональный, мозаично-культурный мир, где право выбора пути всегда принадлежит этносу, где есть разумные и образованные правители («Желательно, чтобы политики знали историю»).

Нынешние постсоветские государства лишь в той степени останутся суверенными, в какой сумеют изучить и осмыслить противоречивый и поучительный опыт истории, о котором столь точно, проницательно и с несомненным прицелом на практическое использование писал и говорил Лев Гумилев.

Поэтому Льва Гумилева Татьяна Фроловская называет «тайным эмиссаром евразийства». Он осмысливал огромное наследие, он совершал то, чего полностью никто из евразийцев по разным причинам сделать был не в состоянии.

Лев Николаевич дожил до времени, когда его книги стали широко издаваться. К трудам великого евразийца стали обращаться и Запад, и Восток, его интервью привлекали огромное внимание, его лекции в Санкт-Петербургском университете посещали сотни и тысячи жаждущих познания. Довелось слушать лекции Гумилева и Татьяне Фроловской. Это непосредственное знание, это многократное обращение к трудам евразийцев-предшественников, это штудирование книг Льва Николаевича, это сочувственное и страстное проживание его личной судьбы и судьбы его исследований делают книгу о евразийском Льве произведением самого пристрастного писателя, рассчитывающего на столь же заинтересованное прочтение, результатом которого стало бы обращение к наследию Льва Гумилева.

Уже выросло новое поколение евразийцев, ему помогают утвердиться книги Л. Н. Гумилева. Современные евразийцы не примыкают к малообразованной и агрессивной гильдии людей «патриотически настроенных», а продолжают на новом витке развития работу Савицкого, Вернадского, Трубецкого. Они пишут историю учения, воссоздают его философию, опираясь на все ныне доступные источники». Идеи Л. Н. Гумилева бесценны: мы должны прежде всего осознать традиционные границы – временные и пространственные нашей этнической общности.

Велика заслуга Льва Гумилева в возвращении евразийства, которому «на роду было написано стать сказочным персонажем, сбрызнувшим живой водой умной воли неподвижное тело «евразийского богатыря», а в литературе Казахстана появилось интересное исследование Татьяны Фроловской «Евразийский Лев» о Л. Н. Гумилеве и евразийцах начала ХХ века, проиллюстрированное редкими фотографиями из семейного альбома, схемой этногенеза западноевропейского суперэтноса, картой торговых путей и таблицей изменения пассионарного напряжения этнической системы.