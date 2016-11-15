"Эйр Астана" предлагает выиграть билет в бизнес-класс

Общество
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Ксения Воронина
"Эйр Астана" предлагает пассажирам эконом-класса выиграть билет в бизнес-класс через систему MyUpgrade, передает Kazpravda.kz.

"Возможно, вы всегда хотели лететь в салоне бизнес-класса "Эйр Астаны", но вам не представлялся такой шанс?
Наша инновационная система MyUpgrade позволит вам сделать ставку и получить шанс на повышение уровня обслуживания с эконом-класса до бизнес-класса. Купив билет эконом-класса и проверив, можно ли на данном направлении воспользоваться системой MyUpgrade, просто решите, какую ставку вы готовы сделать для повышение уровня обслуживания, и отправьте свое предложение. Если выигрывает ваша ставка, мы сообщим вам об этом за 48 часов до вылета, направив вам новый электронный билет с местом в салоне бизнес-класса", – сообщает авиакомпания на официальной странице Facebook.

Подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте компании. "Эйр Астана" по собственному усмотрению определяет, какие ставки побеждают, при этом предложения на сумму ниже указанного минимума не рассматриваются.

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