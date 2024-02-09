Ездить хочется с комфортом

На расширенном заседании Правительства Президент РК обозначил актуальные задачи на ближайшую перспективу прак­тически по всем направлениям.

– Думается, сказанное Главой государства: «Нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. Однако это не повод для самоуспокоения, впереди много работы» – относится к любой сфере экономики страны, – говорит заместитель директора АО «НК «КазАвтоЖол» по Акмолинской области Рустем Абилов.

Отдельно Президент на заседании высказался по поводу дорожной инфраструктуры в Казахстане, заявив, что дороги как республиканского, так и местного значения должны быть качественными. Пока с этим в стране есть проблемы.

Как считает Рустем Абилов, качество ремонта и реконструкции дорог, а это один из наиболее актуальных вопросов повестки дня, с каждым годом улучшается. Поскольку последние четыре-пять лет нет проблем с финансированием, средств выделяется достаточно на весь объем запланированных работ.

Тем не менее в регионе действительно остаются участки республиканских дорог, требующие реконструкции. К примеру, 218-километровый участок трассы Жезказган – Петропавловск уже долгое время поддержи­вается только средним ремонтом. А это одна из таких нужных «альтернативных веток», которая разгрузила бы трассу Астана – Петропавловск. Будь дорога в хорошем состоянии, по ней могли бы возить грузы из Темиртау, Жезказгана на Петропавловск. С 2021 года ведется капремонт участка дороги Жаксы – Чистополье, в этом году планируется средний ремонт участка дороги Кокшетау – Атбасар, рассказал Рустем Абилов.

По качеству ремонта вопросы к подрядчикам тоже все еще возникают. Поэтому здесь на страже РГП «Национальный центр качества дорожных активов». Если у них есть замечания или претензии к используемым материалам, они направляют уведомления в АО «НК «КазАвтоЖол» и подрядчику.

Протяженность трасс респуб­ликанского значения, находящихся в ведении филиала по Акмолинской области, – 2 374,1 км. Хотя ее жителям, по большому счету, все равно, в чьей зоне ответственности та или иная дорога. Всем хочется передвигаться по ним с комфортом. И желание автомобилистов вполне понятное и справедливое.

По словам собеседника, на сегодня 87,5% дорог республиканского значения в Акмолинской области в хорошем состоянии. После капитального ремонта трассы могут выдержать лет десять межремонтного срока. А пос­ле реконструкции – и все 20 лет.

Однако есть факторы, которые сокращают срок службы трасс. В их числе, по словам Рустема Абилова, несоблюдение норм нагрузки большегрузами. На сегодня это одна из основных причин разрушения асфальтобетонного покрытия, не считая мощного перепада температур в течение года.

– Автомобили, у которых максимальная осевая нагрузка сос­тавляет 15 тонн, – это нормально. Между тем по нашим дорогам колесят самосвалы, нагруженные 50 тоннами. А если, к примеру, идет автопоезд, который везет 100 тонн? Такой груз нужно только по рельсам возить, а не по асфальту. В западных странах подобные карьерные самосвалы не выезжают за пределы карьеров. У нас же многотонники спокойно курсируют по асфальтированным дорогам, – сетует Рустем Абилов.

Руководитель областного управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Владимир Кулаков считает, что важным условием выполнения поручений Главы государства, касающихся качества ремонта дорог, является система конт­роля. По его информации, с этой целью с 2023 года акиматом области заключен договор с РГП «Национальный центр качества дорожных активов» на сумму более 300 млн тенге.

По словам Владимира Кулакова, на возросшее качество работы дорожников, безусловно, влияет и рост финансирования сферы. Если в 2022 году эта сумма составляла около 35 млрд, то в прошлом году – 75 млрд. Протяженность дорог областного значения – 2 665 км, районного – 2 965 км. За последние три года отремонтировано около 2,5 тыс. км дорог местного значения, включая поселковые улицы. Но это лишь часть работы.

В текущем году предусмотрено около 60 млрд тенге на реализацию 120 проектов по строительству, реконструкции и ремонту автодорог местного значения. Продолжится реализация ранее начатых. При этом особое внимание будет уделено ремонту улиц населенных пунктов, в том числе прилегающих к столице. Кроме того, акиматом области ведутся переговоры с профильным минис­терством о выделении дополнительных средств на строительство, ремонт дорог при уточнении республиканского бюджета.

Колоссальные средства, большое число проектов. При этом ахиллесовой пятой отрасли является дефицит на местах толковых кадров, сведущих в дорожной отрасли. Солидарен Владимир Кулаков с коллегой из «КазАвто­Жола» в том, что нерешаемой страновой проблемой по-прежнему остаются большегрузы. В Акмолинской области их «вредному воздействию» наиболее подвержены дороги Аршалынского, Коргалжынского, Целиноградского, Шортандинского районов.