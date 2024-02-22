Более 1000 детей-сирот принимают казахстанские семьи каждый год

Сегодня на площадке СЦК представители Минипросвещения обратили внимание на важность обеспечения каждого ребенка-сироты правом на жизнь в семье, передает Kazpravda.kz

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80% детей-сирот уже находятся под заботой казахстанских семей. Ежегодно граждане Казахстана принимают в семью более 1000 детей-сирот.

— Мы продолжаем деинституционализацию детских домов, и за 3 года их количество уменьшилось на 21 организацию. По поручению главы государства ведется работа по выработке новых подходов устройства детей в семьи и сокращению количества воспитанников интернатных организаций, — отметила председатель комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Она сообщила, что в прошлом году более 700 детей-сирот получили жилье, что стало еще одним важным шагом в обеспечении их базовых прав и условий для полноценного развития.

Ранее в прокуратуре Карагандинской области рассказали о ребенке, который исчез после его определения в детдом.