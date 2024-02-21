Продажу ребенка после его определения в детдом расследуют в Карагандинской области

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Данный орган инициировал расследование, поскольку школьник числился в «Цифровой карте семьи» как не посещающий школу.

– Проверка показала, что ребенок в областном перинатальном центре Караганды оставлен в 2011 году, будучи новорожденным и в дальнейшем определен в детский дом «Пионерский» Осакаровского района, – отметили в ведомстве.

Однако данные сведения не соответствуют действительности, ребенок фактически исчез и его местонахождение неизвестно, добавили в госоргане.