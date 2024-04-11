Ежегодно объем ледников сокращается на один процент

По озвученным данным, из-за изменения климата под угрозой потери находятся более 50% лесов из списка Всемирного наследия, а также две трети морских объектов. Осушение почвы, лесные пожары, наводнения и ураганы – все это последствия климатических изменений.

В ходе семинара был дан старт новому региональному проекту, который призван укрепить сотрудничество в этой сфере. Он финансируется через Глобальный экологический фонд ГЭФ, ПРООН и реализуется при участии ЮНЕСКО.

Авторы проекта поставили перед собой цель провести мониторинг состояния крио­сферы, разработку комплексных методов устойчивого управления водными ресурсами и формулирование адаптивных стратегий, позволяющих справиться с изменяющимся климатом и создать базовую рабочую структуру для эффективного регионального сотрудничества. На основе полученных данных будут разработаны национальные планы действий.

Участники семинара отметили, что зависимость устойчивого развития Центральной Азии от водных ресурсов неоспорима, как неоспорима и зависимость водных ресурсов от запасов льда и снега в наших горах.

– Это первый рабочий семинар в рамках большого проекта, который направлен на решение важнейшей экологической проб­лемы в Центральной Азии, – отметил вице-президент НАО «Национальная академия наук Республики Казахстан» при Президенте РК, директор Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра под эгидой ЮНЕСКО Такир Балыкбаев.

Согласно полученным в ходе наблюдений данным, объем ледников сокращается на один процент ежегодно, а площадь ледников составляет 73% в Тянь-Шане, в нашем регионе. Поэтому уже сегодня мы должны думать о том, что если площади под ледниками будут сокращаться, то со временем будут меняться и объемы стока рек.