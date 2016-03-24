​Факультет ненужных вещей

Их авторы – юные художники, дизайнеры, просто любители, учащиеся, студенты профильных учебных заведений. Не случайно и то, что выставку назвали «Хлам-Арт: вторая жизнь». Удивили посетителей музея светильники из пластиковых стаканчиков и ложек, часы в часах, дерево желаний из однокопеечных монет и пуговиц, торт из пенопласта, коврик из мусорных пакетов…

Учащаяся школы-гимназии № 21 15-летняя Наргыз Сабырова представила сразу три свои работы: в одной она использовала для абстрактной картины старый циркуль, зубочистки, бусинки, в другой – сгоревшую лампочку, женские шпильки для волос. Немало посетителей собрал вокруг себя манекен «Модница», автор которого – 9-классница школы № 32 Айгерим Шамишева. Разбитый женский манекен Айгерим нашла на мусорке – вот и родилась идея! Девушка так приодела «модель», используя всевозможный подручный материал, что все ахнули. Юбка полностью собрана и аккуратно склеена из пластиковых стаканчиков, жилет – из разрезанной ветхой сапожной кожи, все остальное – из всякой всячины. Эта работа на выставке была признана одной из лучших.

Студенты строительно-монтажного колледжа Тимур Гриненко и Надежда Сычева для создания своих героев применили даже сварку, поскольку их изделие под названием «Крепкие чувства» сделано из железных деталей, арматуры... Всего же было выставлено более 40 работ.

По словам сотрудника областного музея искусств Жансаи Есенжанкызы, эта выставка организована, чтобы раскрыть таланты ребят, пробудить фантазию, желание творчества. Среди задач – и формирование у молодого поколения уважительного отношения к окружающей среде. Лучшие работы переданы в фонд областного музея искусств.