Факультету Национальной гвардии в НУО - 15 лет

Служу отечеству!
4
Дана Аменова
специальный корреспондент

Факультет Национальной гвардии Республики Казахстан укрепляет позиции как ключевой центр подготовки специалистов оперативно-тактического уровня

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

 

Подразделение, созданное Постановлением Правительства РК от 17 ноября 2010 года, готовит офицеров по пяти квалификациям в сфере менеджмента Национальной гвардии и обеспечивает развитие научно-педагогического потенциала войск.

В ходе посещения факультета заместитель министра внутренних дел - Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков отметил важность пополнения кадрового потенциала, подчеркивая необходимость подготовки офицеров с научной степенью для войск правопорядка. В 2025 году факультет отмечает 15-летие своей деятельности в Национальном университете обороны, что стало знаковой датой в истории военного образования страны.

В состав факультета входят две кафедры — оперативного искусства и тактики, а также обеспечения служебно-боевой деятельности. На факультете ведётся учебная, методическая и научная работа, поддерживается боевая и мобилизационная готовность, развиваются образовательные программы с учётом современных вызовов безопасности.

Трижды в год здесь проходят курсы повышения квалификации для офицеров Национальной гвардии. С 2014 года обучение по различным направлениям прошли 385 военнослужащих, включая офицеров Главного командования, региональных командований, подразделений специального назначения, служб тыла, техники и вооружения.

Личный состав факультета активно участвует в общественной, спортивной и культурной жизни, стабильно занимая призовые места в мероприятиях университета, города и войск.

По итогам 2024–2025 учебного периода лучшими признаны:

Лучший методист — доцент кафедры оперативного искусства и тактики полковник Шалкар Мынбаев;

Лучший преподаватель — старший преподаватель кафедры обеспечения на служебно-боевой деятельности полковник Талгат Сарсебаев.

Среди магистрантов высокие рейтинги показали: подполковники Нурбек Карабалин, Максут Жусупбеков, Даурен Ахметбеков и майор Дамир Изембаев.

Благодаря совместной деятельности представителей Вооруженных сил РК в стенах Национального Университета обороны активно развивается научное сообщество военных ученых страны. А темы магистерских и докторских диссертаций формируются на основе анализа современных конфликтов и актуальных задач, стоящих перед войсками.

Национальная гвардия МВД РК поздравляет преподавателей и магистрантов факультета со знаменательной датой и желает дальнейших успехов в службе и научной деятельности на благо Родины.

#Нацгвардия #НУО #факультет

