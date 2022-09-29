Феномен в мировой цивилизации

28 сентября – в день рождения классика казахской и мировой литературы Мухтара Ауэзова Институт литературы и искусства им. М. Ауэзова совместно с Международной организацией ТÜRKSOY, Международной Тюркской академией, Союзом писателей Казахстана и акиматом города Алматы провели международную научно-практическую конференцию «Наследие М. О. Ауэзова и мировая цивилизация».

Уникальный талант и интеллектуал

Приветствия в адрес участников конференции, посвященной 125-летию со дня рождения писателя, направили заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, генеральный секретарь Международной организации ТÜRKSOY Султан Раев, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, президент НАН РК Мурат Журинов.

Открыл работу конференции заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев. Феномену Ауэзова в мировой цивилизации был посвящен научный доклад генерального директора Института литературы и искусства им. М. Ауэзова, члена-корреспондента НАН РК, заслуженного деятеля РК Кенжехана Матыжанова.

По его словам, традиционно день рождения писателя с мировым именем отмечается под девизом «День рождения великого писателя – национальный праздник». Юбилей нынешнего года имеет особое значение для города Алматы и института, который носит имя писателя.

В Алматы Мухтар Ауэзов прожил 40 лет своей жизни. Именно в эти годы писатель достиг профессиональных вершин и пика творчества. Большинство его классических произведений, известных всему миру, родилось в этом прекрасном городе.

С Алматы тесно связан и его научный путь, здесь он стал настоящим ученым, по его непосредственной инициативе и при его участии возведено здание Академии наук, а театральное искусство Казахстана стало частью мировой драматургии.

Известный во всем мире Казахский национальный театр драмы носит имя писателя. Институт литературы и искусства является одним из центров отечественной науки, основы которой были заложены Мухтаром Ауэзовым.

Мухтар Ауэзов – уникальный талант и интеллектуал, освоивший основы мировой культуры и цивилизации и поднявший нашу литературу на мировой уровень. Творчески воспринимая передовые модели образования и искусства, он создал произведения, которые относятся к шедеврам мировой классики.

Он сформировал свой собственный, неповторимый стиль, прославил национальную литературу. В возрасте 20 лет сосредоточился на основных философских вопросах человечества и глобальных проблемах своего времени. Уже тогда его произведения и статьи публиковались в журналах «Абай», «Таң» и во многих газетах Казахстана.

Особый период в творчестве Ауэзова – эпоха национально-освободительного движения Алаш. Известно, что центром этого движения стал город Семей. В советское время данная веха в дея­тельности и творчестве писателя не упоминалась и не получила отражения в ауэзоведении.

Прошло более 30 лет, как оправдали деятелей Алаш, но творчест­во писателя, относящееся к этому периоду, все еще не стало предметом широкого научного исследования. Практически нет научных работ, раскрывающих деятельность Алаш, за исключением нескольких единичных исследований, касающихся Мухтара Ауэзова, Алихана Бокейханова, Ахмета Байтурсынова, Миржаки­па Дулатова, Жусупбека Аймаутова и Магжана Жумабаева.

В юбилейный год театры рес­публики способны сделать особый акцент на постановках его произведений. Актуальна пьеса Мухтара Ауэзова «Хан Кене», поскольку в реалиях «Жаңа Қазақстан» затрагивает тему национального освобождения. Настало время создания фильмов, всесторонне раскрываю­щих личность и творчество великого писателя, находившегося всю жизнь в постоянном поиске.

Он получил образование в Ташкенте и Санкт-Петербурге, учился в аспирантуре и увлеченно занимался наукой. «Коксерек», «Происшествие на перевале Караш-Караш», «Лихая година» Мухтара Ауэзова вошли в золотой фонд мировой литературы. В итоге творческие поиски привели писателя к созданию великого романа-эпопеи «Путь Абая».

Мухтар Ауэзов впервые познакомился с западной культурой через творчество Абая. В свою очередь, благодаря роману-эпопее «Путь Абая» он вывел поэта, родной народ в европейское пространство. Писатель с юных лет постигал философски насыщенное творчество поэта, жил мечтой сделать наследие Абая достоянием всего мира и смог воплотить свою мечту в реальность.

Мы мечтаем, подчеркнул в своем выступлении Кенжехан Матыжанов, чтобы богатое наследие великого поэта-мыслителя сияло яркой звездой на небосводе Казахстана, и мы делаем для этого все возможное. Каждое поколение стремится сохранить духовное наследие Мухтара Ауэзова, внес­ти свой вклад в ауэзоведение как науку. Интересные научные открытия ждут наших зарубежных коллег, участников конференции.

Космос степного мира

Известный культуролог, дип­ломат, литературовед Мурат ­Ауэзов говорил на конференции о бессмертии литературной классики. Две с половиной тысячи лет – это единое пространство времени. Ренессансное поколение – деятели Алаш, пантюркисты, люди высшей пассионарности – беззаветно служили своей земле.

По словам Мурата Ауэзова, казахский язык был главным заветом, императивом отца. Каждый раз, говоря о наследии великого писателя, он признается, что ему приходится нелегко, поскольку рассказ об отце, как он выразился, – чрезвычайно сложный жанр.

У Мухтара Ауэзова две великолепные вещи – «Путь Абая», энциклопедия жизни народа, который ушел в небытие, и «Лихая година».

Поэт и писатель, известный политический и общественный деятель Олжас Сулейменов отметил, что у Мухтара Ауэзова сложилась особая биография, в которой было не все так безоблачно. Писатель вспомнил, как Москва сыграла свою роль в судьбе двух выдающихся сынов казахского народа – Мухтара Ауэзова и Каныша Сатпаева, в буквальном смысле спасая их для истории, в которой оба они оставили неизгладимый след.

По словам Олжаса Сулейменова, Мухтар Ауэзов всей своей жизнью и творчеством дал важные уроки не только молодым казахским писателям, но и писателям стран Центральной Азии.

Академик Академии российской словесности, главный редактор издательства «Художест­венная литература», писатель Георгий Пряхин (Москва) обоб­щил деятельность Мухтара Ауэзо­ва в контексте его сотрудничест­ва с данным издательством.

В 1949 году в издательстве Гослитиздат выходит в свет роман «Абай». Это был прорыв казахской литературы, ее старт. Так начиналась всесоюзная известность Абая. Казахский писатель выполнил свою великую миссию – воспел Абая.

Но талант повествователя заявил о себе в ранней прозе Мухтара Ауэзова, в которой сильны традиции Антона Чехова, Джека Лондона. Противостояние человека и природы – вот что интересовало казахского прозаика. В произведениях виден большой художник, ранняя проза которого создана на высочайшем европейском уровне, стилистически выверена и импрессионистски образна.

Большую роль в дальнейшей судьбе Ауэзова-писателя играли его личные связи с русскими мас­терами художественного слова. Один из примеров – переписка Мухтара Ауэзова с Леонидом Соболевым. Это яркий пример сотрудничества, сотворчества.

В монографии Низами Мамедова «Творчество Мухтара Ауэзова: от традиций к новаторству» рассмотрены проблемы творчества писателя в контексте его сложной судьбы, а его драматургия как поэтический код скрытой национальной драмы.

Мухтар Ауэзов – яркий пример личности, выступавшей за сохранение и развитие культурных национальных символов, верного последователя и продолжателя пути Абая. Низами Мамедов подчеркивает роль Мухтара Ауэзова в создании абаеведения как отдельного направления литературоведения.

На конференции доктор филологических наук, профессор Бакинского славянского университета Низами Мамедов выступил с докладом «Пересекающие­ся параллели (драматические произведения Мухтара Ауэзова и Самеда Вургуна в сравнительно-сопоставительном плане)».

В художественном осмыслении Мухтара Ауэзова и Самеда Вургуна драма как жанр занимает особое место. В его трагедии «Абай», соз­данной в соавторстве с Леонидом Соболевым, привлекает внимание богатство литературного материа­ла, взаимосвязь национального и интернационального, жанровая сложность произведения.

Интересны и информативны были доклады академика Меж­дународной академии Туран, доктора филологических наук Калдыбека Сейданова «Мухтар Ауэзов и литература Центральной Азии»; заместителя председателя СП Казахстана, члена-корреспондента НАН РК, поэта Бауржана Жакыпа «Первые шаги писателя»; советника акима города Алматы, кандидата филологических наук Мамая Ахетова «Вся правда мучительных лет»; доктора филологических наук, профессора Бахытжан Азибаевой «М. О. ­Ауэзов – лидер профессиональной фольклорной науки», Батырхана Курмансеита «М. О. Ауэзов и японская литература» и других.

Многие из участников конференции вспоминали о первом знакомстве с творчеством Мухтара Ауэзова.

Так, директор Литературно-мемориального музея Ф. М. Дос­тоевского (Санкт-Петербург) Наталья Ашимбаева, размышляя о Мухтаре Ауэзове и Федоре Дос­тоевском на фоне юбилеев, раскрыла личный опыт знакомства с творчеством казахского писателя. Роман-эпопея «Путь Абая» дает возможность соприкосновения с экзистенциальной сущностью национального мира казахов, не случайно Абдижамил Нурпеисов констатировал: «Устами Ауэзова говорит сама Великая степь».

Космос степного мира отразился и в творчестве Достоевского. Юбилеи великих людей являются, по мнению Натальи Ашимбаевой, не только выражением памяти, уважения, благодарности потомков, они – необходимые вехи в осмыслении наследия великого человека как возможность самоидентификации в исторических коллизиях прошлого, настоящего и будущего. Достоевский и ­Ауэзов – наши современники.

Культурные связи

Мухтар Ауэзов вслед за своими учителями – казахскими просветителями начала ХХ века – внес решающий вклад в формирование литературного казахского языка. Этот язык, богатый устной традицией, поэзией, эпическими сказаниями, песнями, сказками, со второй половины XIX века становится языком письменным, с использованием арабской графики.

Зифа-Алуа Ауэзова в докладе «Джадиды от устной традиции: сказания о голландцах в казахской степи» обозначает одной из важных составляющих концепции литературы вопрос о взаимосвязи между устным и письменным творчеством, вопрос об интеллектуальной состоятельности устной традиции в контексте становления общества всеобщей грамотности.

Во втором томе «Пути Абая» в главе «На перевале» говорится о верном товарище Абая Баймагамбете, который внимательно слушал и запоминал, как Абай пересказывал содержание прочитанных им на русском языке книг. В один из зимних вечеров Баймагамбет начинает свой рассказ словами: «У народа по имени Нидерлан в городе Лейден был суд под названием инквизиция…».

Баймагамбет называл эту историю «Черный век и Марта». По тексту «Пути Абая» ее главными героями были Дик, исповедующий религию, неугодную влас­тям, его преданный и отважный друг великан Красная Борода, «Черный Век» – доносчица инквизиции и смелая девушка Марта, помогающая Дику.

В «Пути Абая», уточняет Зифа-Алуа Ауэзова, «не передается содержание всей истории, но дается описание того, как увлеченно Баймагамбет рассказывает о событиях, происходивших в дальней незнакомой стране в давние времена. Он с жаром рассказывал, с каким упорством и смелостью Красная Борода освобождал Дика, и было видно, что их чувства близки и ему самому.

Даже внешне Баймагамбет, уже обросший рыжей бородой, сильно отличался от других джигитов – и острым взглядом больших синих глаз с густыми прямыми ресницами, и резкой линией крупного, слегка горбатого носа... Он стал каким-то удивительным явлением, единственным среди окружаю­щих его казахов, – неграмотно-образованным человеком».

«Я живу в Нидерландах, – обратилась к участникам конференции кандидат филологических наук Зифа-Алуа Ауэзова. – И мне дорог Лейден с его богатой историей и хранилищами древних книг из разных уголков мира. Поэтому этот роман, прочитанный Абаем и распространенный Баймагамбетом в казахских аулах более ста лет назад, очень меня заинтересовал». В результате найден историко-приключенческий роман «Лейденская красавица: повесть о ландцах» (Lysbeth: A Tale of the Dutch), автором которой является британский писатель Генри Райдер Хаггард (1856–1925)».

Роман был издан в 1901 году издательством «Лонгмэнс». Перевод на русский язык появился в журнале «Вокруг света» в том же 1901 году.

Венгерско-казахстанские культурные связи и наследие Мухтара Ауэзова в Венгрии – тема, заслуживающая особого внимания.

В своем выступлении Валентина Вегвари, кандидат педагогических наук (Печский университет, город Печ) рассказала о переводах на венгерский язык произведений казахстанских авторов, в том числе и о том, что в первый раз роман-эпопея «Путь Абая» увидел свет на венгерском языке под названием «Путь поэта» (переводчик Жужа Раб) с комментариями венгерского ученого Иштвана Конгура Мандоки – известного тюрколога, долгое время жившего в Алматы и похороненнего, по завещанию ученого, в южной столице. В настоящее время его имя носит алматинская школа № 154.

В 1976 году в издательстве «Европа» в сборнике произведений советских писателей под редакцией Ласло Кардоша опубликован «Лютый. Рассказ о волке». В 1996 году вышел сборник стихо­творений казахстанских поэтов в переводе Лайоша Кёрмонди «Сыновья степи», в который включено и стихотворение Абая Кунанбаева «A vers szavak királya».

Знаменательным фактом в истории казахско-венгерских литературных и культурных связей стало открытие в 2014 году в Будапеште на площади «Астана» памятника великому казахскому поэту Абаю Кунанбаеву. В 2021 году бюст Абая установлен в Национальном институте Лакителек. Интересно также то, что и в казахском, и в венгерском языках имеются слова, похожие по звучанию или означающие одно и то же, например, алма и на казахском языке, и на венгерском обозначает яблоко, а eшкi и kecske по-венгерски – коза. Лингвисты насчитывают около 50 слов, которые похожи по звучанию в наших языках.

В работе конференции приняли участие поэт, переводчик стихо­творений Абая Кунанбаева на корейский язык Ким Бён Хак (Южная Корея), генеральный консул США в РК Кэролайн Сэвидж, ректор Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова Дария Кожамжарова, доктор филологических наук, профессор университета имени Шаракима Арап Еспенбетов (Семей), доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языка и литературы имени Ч. Айтматова Келдибек Койлубаев (Бишкек), старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Мухтартану» Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова Акжол Калшабек, Асхат Кесикбаев и Акедил Тойшан (Тюркская академия, Астана).