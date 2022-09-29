Статьи Феномен в мировой цивилизации 29 сентября 2022 г. 0:27 Светлана Ананьева, зав. отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М. Ауэзова КН МОН РК, член правления Союза писателей Казахстана 28 сентября – в день рождения классика казахской и мировой литературы Мухтара Ауэзова Институт литературы и искусства им. М. Ауэзова совместно с Международной организацией ТÜRKSOY, Международной Тюркской академией, Союзом писателей Казахстана и акиматом города Алматы провели международную научно-практическую конференцию «Наследие М. О. Ауэзова и мировая цивилизация». Уникальный талант и интеллектуал Приветствия в адрес участников конференции, посвященной 125-летию со дня рождения писателя, направили заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, генеральный секретарь Международной организации ТÜRKSOY Султан Раев, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, президент НАН РК Мурат Журинов. Открыл работу конференции заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев. Феномену Ауэзова в мировой цивилизации был посвящен научный доклад генерального директора Института литературы и искусства им. М. Ауэзова, члена-корреспондента НАН РК, заслуженного деятеля РК Кенжехана Матыжанова. По его словам, традиционно день рождения писателя с мировым именем отмечается под девизом «День рождения великого писателя – национальный праздник». Юбилей нынешнего года имеет особое значение для города Алматы и института, который носит имя писателя. В Алматы Мухтар Ауэзов прожил 40 лет своей жизни. Именно в эти годы писатель достиг профессиональных вершин и пика творчества. Большинство его классических произведений, известных всему миру, родилось в этом прекрасном городе. С Алматы тесно связан и его научный путь, здесь он стал настоящим ученым, по его непосредственной инициативе и при его участии возведено здание Академии наук, а театральное искусство Казахстана стало частью мировой драматургии. Известный во всем мире Казахский национальный театр драмы носит имя писателя. Институт литературы и искусства является одним из центров отечественной науки, основы которой были заложены Мухтаром Ауэзовым. Мухтар Ауэзов – уникальный талант и интеллектуал, освоивший основы мировой культуры и цивилизации и поднявший нашу литературу на мировой уровень. Творчески воспринимая передовые модели образования и искусства, он создал произведения, которые относятся к шедеврам мировой классики. Он сформировал свой собственный, неповторимый стиль, прославил национальную литературу. В возрасте 20 лет сосредоточился на основных философских вопросах человечества и глобальных проблемах своего времени. Уже тогда его произведения и статьи публиковались в журналах «Абай», «Таң» и во многих газетах Казахстана. Особый период в творчестве Ауэзова – эпоха национально-освободительного движения Алаш. Известно, что центром этого движения стал город Семей. В советское время данная веха в деятельности и творчестве писателя не упоминалась и не получила отражения в ауэзоведении. Прошло более 30 лет, как оправдали деятелей Алаш, но творчество писателя, относящееся к этому периоду, все еще не стало предметом широкого научного исследования. Практически нет научных работ, раскрывающих деятельность Алаш, за исключением нескольких единичных исследований, касающихся Мухтара Ауэзова, Алихана Бокейханова, Ахмета Байтурсынова, Миржакипа Дулатова, Жусупбека Аймаутова и Магжана Жумабаева. В юбилейный год театры республики способны сделать особый акцент на постановках его произведений. Актуальна пьеса Мухтара Ауэзова «Хан Кене», поскольку в реалиях «Жаңа Қазақстан» затрагивает тему национального освобождения. Настало время создания фильмов, всесторонне раскрывающих личность и творчество великого писателя, находившегося всю жизнь в постоянном поиске. Он получил образование в Ташкенте и Санкт-Петербурге, учился в аспирантуре и увлеченно занимался наукой. «Коксерек», «Происшествие на перевале Караш-Караш», «Лихая година» Мухтара Ауэзова вошли в золотой фонд мировой литературы. В итоге творческие поиски привели писателя к созданию великого романа-эпопеи «Путь Абая». Мухтар Ауэзов впервые познакомился с западной культурой через творчество Абая. В свою очередь, благодаря роману-эпопее «Путь Абая» он вывел поэта, родной народ в европейское пространство. Писатель с юных лет постигал философски насыщенное творчество поэта, жил мечтой сделать наследие Абая достоянием всего мира и смог воплотить свою мечту в реальность. Мы мечтаем, подчеркнул в своем выступлении Кенжехан Матыжанов, чтобы богатое наследие великого поэта-мыслителя сияло яркой звездой на небосводе Казахстана, и мы делаем для этого все возможное. Каждое поколение стремится сохранить духовное наследие Мухтара Ауэзова, внести свой вклад в ауэзоведение как науку. Интересные научные открытия ждут наших зарубежных коллег, участников конференции. Космос степного мира Известный культуролог, дипломат, литературовед Мурат Ауэзов говорил на конференции о бессмертии литературной классики. Две с половиной тысячи лет – это единое пространство времени. Ренессансное поколение – деятели Алаш, пантюркисты, люди высшей пассионарности – беззаветно служили своей земле. По словам Мурата Ауэзова, казахский язык был главным заветом, императивом отца. Каждый раз, говоря о наследии великого писателя, он признается, что ему приходится нелегко, поскольку рассказ об отце, как он выразился, – чрезвычайно сложный жанр. У Мухтара Ауэзова две великолепные вещи – «Путь Абая», энциклопедия жизни народа, который ушел в небытие, и «Лихая година». Поэт и писатель, известный политический и общественный деятель Олжас Сулейменов отметил, что у Мухтара Ауэзова сложилась особая биография, в которой было не все так безоблачно. Писатель вспомнил, как Москва сыграла свою роль в судьбе двух выдающихся сынов казахского народа – Мухтара Ауэзова и Каныша Сатпаева, в буквальном смысле спасая их для истории, в которой оба они оставили неизгладимый след. По словам Олжаса Сулейменова, Мухтар Ауэзов всей своей жизнью и творчеством дал важные уроки не только молодым казахским писателям, но и писателям стран Центральной Азии. Академик Академии российской словесности, главный редактор издательства «Художественная литература», писатель Георгий Пряхин (Москва) обобщил деятельность Мухтара Ауэзова в контексте его сотрудничества с данным издательством. В 1949 году в издательстве Гослитиздат выходит в свет роман «Абай». Это был прорыв казахской литературы, ее старт. Так начиналась всесоюзная известность Абая. Казахский писатель выполнил свою великую миссию – воспел Абая. Но талант повествователя заявил о себе в ранней прозе Мухтара Ауэзова, в которой сильны традиции Антона Чехова, Джека Лондона. Противостояние человека и природы – вот что интересовало казахского прозаика. В произведениях виден большой художник, ранняя проза которого создана на высочайшем европейском уровне, стилистически выверена и импрессионистски образна. Большую роль в дальнейшей судьбе Ауэзова-писателя играли его личные связи с русскими мастерами художественного слова. Один из примеров – переписка Мухтара Ауэзова с Леонидом Соболевым. Это яркий пример сотрудничества, сотворчества. В монографии Низами Мамедова «Творчество Мухтара Ауэзова: от традиций к новаторству» рассмотрены проблемы творчества писателя в контексте его сложной судьбы, а его драматургия как поэтический код скрытой национальной драмы. Мухтар Ауэзов – яркий пример личности, выступавшей за сохранение и развитие культурных национальных символов, верного последователя и продолжателя пути Абая. Низами Мамедов подчеркивает роль Мухтара Ауэзова в создании абаеведения как отдельного направления литературоведения. На конференции доктор филологических наук, профессор Бакинского славянского университета Низами Мамедов выступил с докладом «Пересекающиеся параллели (драматические произведения Мухтара Ауэзова и Самеда Вургуна в сравнительно-сопоставительном плане)». В художественном осмыслении Мухтара Ауэзова и Самеда Вургуна драма как жанр занимает особое место. В его трагедии «Абай», созданной в соавторстве с Леонидом Соболевым, привлекает внимание богатство литературного материала, взаимосвязь национального и интернационального, жанровая сложность произведения. Интересны и информативны были доклады академика Международной академии Туран, доктора филологических наук Калдыбека Сейданова «Мухтар Ауэзов и литература Центральной Азии»; заместителя председателя СП Казахстана, члена-корреспондента НАН РК, поэта Бауржана Жакыпа «Первые шаги писателя»; советника акима города Алматы, кандидата филологических наук Мамая Ахетова «Вся правда мучительных лет»; доктора филологических наук, профессора Бахытжан Азибаевой «М. О. Ауэзов – лидер профессиональной фольклорной науки», Батырхана Курмансеита «М. О. Ауэзов и японская литература» и других. Многие из участников конференции вспоминали о первом знакомстве с творчеством Мухтара Ауэзова. Так, директор Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского (Санкт-Петербург) Наталья Ашимбаева, размышляя о Мухтаре Ауэзове и Федоре Достоевском на фоне юбилеев, раскрыла личный опыт знакомства с творчеством казахского писателя. Роман-эпопея «Путь Абая» дает возможность соприкосновения с экзистенциальной сущностью национального мира казахов, не случайно Абдижамил Нурпеисов констатировал: «Устами Ауэзова говорит сама Великая степь». Космос степного мира отразился и в творчестве Достоевского. Юбилеи великих людей являются, по мнению Натальи Ашимбаевой, не только выражением памяти, уважения, благодарности потомков, они – необходимые вехи в осмыслении наследия великого человека как возможность самоидентификации в исторических коллизиях прошлого, настоящего и будущего. Достоевский и Ауэзов – наши современники. Культурные связи Мухтар Ауэзов вслед за своими учителями – казахскими просветителями начала ХХ века – внес решающий вклад в формирование литературного казахского языка. Этот язык, богатый устной традицией, поэзией, эпическими сказаниями, песнями, сказками, со второй половины XIX века становится языком письменным, с использованием арабской графики. Зифа-Алуа Ауэзова в докладе «Джадиды от устной традиции: сказания о голландцах в казахской степи» обозначает одной из важных составляющих концепции литературы вопрос о взаимосвязи между устным и письменным творчеством, вопрос об интеллектуальной состоятельности устной традиции в контексте становления общества всеобщей грамотности. Во втором томе «Пути Абая» в главе «На перевале» говорится о верном товарище Абая Баймагамбете, который внимательно слушал и запоминал, как Абай пересказывал содержание прочитанных им на русском языке книг. В один из зимних вечеров Баймагамбет начинает свой рассказ словами: «У народа по имени Нидерлан в городе Лейден был суд под названием инквизиция…». Баймагамбет называл эту историю «Черный век и Марта». По тексту «Пути Абая» ее главными героями были Дик, исповедующий религию, неугодную властям, его преданный и отважный друг великан Красная Борода, «Черный Век» – доносчица инквизиции и смелая девушка Марта, помогающая Дику. В «Пути Абая», уточняет Зифа-Алуа Ауэзова, «не передается содержание всей истории, но дается описание того, как увлеченно Баймагамбет рассказывает о событиях, происходивших в дальней незнакомой стране в давние времена. Он с жаром рассказывал, с каким упорством и смелостью Красная Борода освобождал Дика, и было видно, что их чувства близки и ему самому. Даже внешне Баймагамбет, уже обросший рыжей бородой, сильно отличался от других джигитов – и острым взглядом больших синих глаз с густыми прямыми ресницами, и резкой линией крупного, слегка горбатого носа... Он стал каким-то удивительным явлением, единственным среди окружающих его казахов, – неграмотно-образованным человеком». «Я живу в Нидерландах, – обратилась к участникам конференции кандидат филологических наук Зифа-Алуа Ауэзова. – И мне дорог Лейден с его богатой историей и хранилищами древних книг из разных уголков мира. Поэтому этот роман, прочитанный Абаем и распространенный Баймагамбетом в казахских аулах более ста лет назад, очень меня заинтересовал». В результате найден историко-приключенческий роман «Лейденская красавица: повесть о ландцах» (Lysbeth: A Tale of the Dutch), автором которой является британский писатель Генри Райдер Хаггард (1856–1925)». Роман был издан в 1901 году издательством «Лонгмэнс». Перевод на русский язык появился в журнале «Вокруг света» в том же 1901 году. Венгерско-казахстанские культурные связи и наследие Мухтара Ауэзова в Венгрии – тема, заслуживающая особого внимания. В своем выступлении Валентина Вегвари, кандидат педагогических наук (Печский университет, город Печ) рассказала о переводах на венгерский язык произведений казахстанских авторов, в том числе и о том, что в первый раз роман-эпопея «Путь Абая» увидел свет на венгерском языке под названием «Путь поэта» (переводчик Жужа Раб) с комментариями венгерского ученого Иштвана Конгура Мандоки – известного тюрколога, долгое время жившего в Алматы и похороненнего, по завещанию ученого, в южной столице. В настоящее время его имя носит алматинская школа № 154. В 1976 году в издательстве «Европа» в сборнике произведений советских писателей под редакцией Ласло Кардоша опубликован «Лютый. Рассказ о волке». В 1996 году вышел сборник стихотворений казахстанских поэтов в переводе Лайоша Кёрмонди «Сыновья степи», в который включено и стихотворение Абая Кунанбаева «A vers szavak királya». Знаменательным фактом в истории казахско-венгерских литературных и культурных связей стало открытие в 2014 году в Будапеште на площади «Астана» памятника великому казахскому поэту Абаю Кунанбаеву. В 2021 году бюст Абая установлен в Национальном институте Лакителек. Интересно также то, что и в казахском, и в венгерском языках имеются слова, похожие по звучанию или означающие одно и то же, например, алма и на казахском языке, и на венгерском обозначает яблоко, а eшкi и kecske по-венгерски – коза. Лингвисты насчитывают около 50 слов, которые похожи по звучанию в наших языках. В работе конференции приняли участие поэт, переводчик стихотворений Абая Кунанбаева на корейский язык Ким Бён Хак (Южная Корея), генеральный консул США в РК Кэролайн Сэвидж, ректор Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова Дария Кожамжарова, доктор филологических наук, профессор университета имени Шаракима Арап Еспенбетов (Семей), доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языка и литературы имени Ч. Айтматова Келдибек Койлубаев (Бишкек), старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Мухтартану» Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова Акжол Калшабек, Асхат Кесикбаев и Акедил Тойшан (Тюркская академия, Астана).