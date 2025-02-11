Фестиваль «Город рабочих профессий» стартовал в Астане

Столица
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Мероприятие запланировано на 5 дней

Фото: пресс-служба правительства РК

В столице открылся фестиваль «Город рабочих профессий». В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер–министра Казахстана Тамара Дуйсенова и министр просвещения Гани Бейсембаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Выступая перед участниками фестиваля, вице-премьер отметила, что в рамках объявленного президентом «Года рабочих профессий» был принят масштабный план. Была начата работа по трансформации системы технического и профессионального образования с целью повышения потенциала колледжей.

«В современном городе молодежь может узнать какие навыки необходимо освоить, чтобы найти свое место на рынке труда в настоящее время или в будущем. Смогут увидеть, в какой отрасли есть спрос. Для этого крупные предприятия нашей страны организуют выставку особого формата. Город рабочих профессий — это пространство, где пересекаются интересы работодателей и будущих работников», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Фестиваль «Город рабочих профессий» запланирован на 5 дней. Цель проекта – повышение престижа рабочих специальностей, популяризация востребованных в экономике профессий, развитие профориентационной работы среди молодежи, расширение участия работодателей в подготовке и поддержке кадров рабочих профессии.

Фестиваль станет площадкой для взаимодействия будущих специалистов, работодателей и организаций технического и профессионального образования. Уникальный формат позволит посетителям окунуться в особенности различных профессий и попробовать себя в различных отраслях экономики с помощью специальных устройств и интерактивных площадок.

Гостей «Города рабочих профессий» ждут тематические улицы: горного дела и металлургии, машиностроителей и транспортников, аграрников и водников, строителей, будущих профессий, уголок спасателей и пожарников и другие.

В течение нескольких дней пройдут различные семинары и мастер-классы, хакатон по темам нефтяной и энергетической промышленности, парад профессий, ярмарка вакансий, презентации стартапов, мастер-классы по машиностроению, концерты, тренинги ТиПО с международной аккредитацией и др.

По информации Минкультуры, студенты Казахской национальной академии хореографии выступят на фестивале «Город рабочих профессий».

#Астана #фестиваль #рабочие профессии

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