Студенты КНАХ выступят на фестивале «Город рабочих профессий»

Они представят зрителям многогранную танцевальную программу
С 11 по 15 февраля в Астане проходит республиканский фестиваль «Город рабочих профессий», организованный в рамках объявленного президентом РК Года рабочих профессий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
Мероприятие проходит в международном выставочном центре «EXPO».
Студенты Казахской национальной академии хореографии (КНАХ) на фестивале представят зрителям многогранную танцевальную программу.
Выступления студентов Академии включат в себя:
11 февраля – казахский народный танец «Ақбаян»;
12 февраля – классический танец «Вальс», символизирующий изящество и утонченность;
13 февраля – зажигательный «Латино микс» – попурри из латинско-американских танцев, наполненных ритмом и энергией.