Фестивальный уик-энд

На крупнейшем музыкальном слете региона Boom Fest павлодарцы выбирали лучшего исполнителя авторской музыки, а в Аксу горожане знакомились с направлениями современного творчества на фестивале Sheksiz (Без границ).

В рамках Boom Fest о своем творчестве могли заявить все желающие музыканты, главное – отправить заявки исключительно с собственными песнями. В итоге 35 исполнителей сняли отборочное видео, многие отправляли по 3–4 пес­ни, и почти вся музыка была про любовь. По словам одного из организаторов – директора Boom Studio Аслана Дюсенбаева, песни горожане пишут и на казахском, и на русском языках, а из жанров предпочитают хип-хоп, рэп, поп.

В финал из 35 претендентов допустили только девять, их композиции жюри посчитало качественными, подходящими по мастерству, художественной трактовке и ритмам. В минувшую пятницу финалис­ты исполнили свои пес­ни на главной сцене Павлодара Ertis Promenade. И если раньше творчество молодых талантов было знакомо десяткам или сотням слушателей, то в эти выходные павлодарская набережная собрала тысячи зрителей.

Победителя выявляли по принципу музыкальных шоу: на LED-экраны выводили QR-коды каждого автора, с помощью которых зрители могли проголосовать за фаворита. Пока горожане делали выбор, на сцене выступали известные казахстанские артисты. Свой новый трек представил cactus.kk. Еще одним хедлайнером Boom Fest стал Abdr.

И все же главные аплодисмен­ты вечера были адресованы победителю фестиваля авторской песни, коим по итогам зрительского голосования был признан HATIKOALI – под таким псевдонимом выступает 19-летний певец Алихат Танатаров. На сцене Ertis Promenade он исполнил композицию Baribir на казахском языке. Главным призом для него станет продвижение и раскрутка его проектов – снимут авторский клип и помогут вывести его треки на известные в стране музыкальные площадки.

А в Аксу прошел фестиваль современного искусства Sheksiz. Местные власти решили поддержать талантливую молодежь, чтобы Прииртышье прославляли далеко за его пределами не только Иманбек и Скриптонит. Локации на площади Госсимволов были востребованы под хип-хоп, искусство DJ, современные танцы, битбокс, мобилографию, этно-фьюжн, граффити, скейтбординг. В рамках фестиваля прошли мастер-классы по этим направлениям и конкурсы.