Я сама человек искусства и как никто другой чувствовала реакцию зала, как зрители были тронуты многими сценами из жизни нашего Президента, как молодежь сопереживала его поступкам и порывам в юные годы. Фильм прошел на одном дыхании, в нем было столько эмоциональных эпизодов. Некоторые даже всплакнули…

Переданы все аспекты характера Нурсултана Абишевича, выросшего из простого рабочего в политика мирового масштаба. Авторы использовали уникальные кадры документальной хроники выступлений Главы государства на заре становления нашей молодой республики. Мы увидели, как мечты и цели Лидера нации, по сути, превратили страну в независимый и сильный Казахстан.

Фильм учит патриотизму, рассказывает о том, как надо служить Отечеству, не жалея своих сил, как быть верным идеалам молодости. Авторы киноэпопеи, а также актеры показали высокий уровень мастерства, зрители аплодировали им стоя. Думаю, это большая удача, и именно такие проекты дадут мощный импульс развитию отечественного кинематографа.

Альмира МУСАФИРОВА, солистка Алматинской областной филармонии им. Суюнбая, Талдыкорган