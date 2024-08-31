Финал республиканского шахматного турнира SENAT OPEN состоялся в Астане

Фото: Сенат парламента РК

Спикер Сената Маулен Ашимбаев принял участие в торжественной церемонии открытия финала турнира Senat Open – Открытого кубка Палаты Парламента РК по шахматам.

Соревнования Senat Open объединили более 2000 любителей шахмат, включая депутатов маслихатов всех уровней, представителей областных и городских общественных советов и средств массовой информации.

Как отметил Маулен Ашимбаев, проведение подобных турниров по шахматам среди взрослого населения в значительной степени способствует популяризации шахмат в регионах. Важное значение данному направлению спорта придает и Глава государства.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию и популяризации шахмат в стране. Многое в этом направлении делается. Со своей стороны, в целях популяризации этой интеллектуальной игры мы организовали турнир Senat Open, в котором принимают участие депутаты маслихатов и Парламента, члены общественных советов при акиматах и представители СМИ. Позади 5 месяцев реализации этой инициативы, и сегодня мы на финишной прямой. В финале представлены делегации всех регионов во главе с председателями областных маслихатов, маслихатов Астаны, Алматы и Шымкента», – сказал в своем выступлении председатель палаты.

Кроме того, как отметил спикер Сената, с целью популяризации шахматного спорта среди детей и взрослого населения, а также улучшения позиций казахстанских шахматистов на мировой арене в июле прошлого года Правительством был принят Комплексный план развития шахмат до 2027 года. Также сегодня изучение шахмат на уровне формального образования включено в Типовой учебный план предмета «Физическая культура»: уже сотни школ реализуют факультативы по шахматному спорту.

Турнир впервые организован Казахстанской федерацией шахмат (KazChess) под эгидой Сената парламента и состоялся во всех регионах страны. Отборочные турниры Открытого кубка, начиная с 21 апреля, прошли в 15 областях и трёх городах республиканского значения. 25 лучших игроков из каждого региона получили право сыграть в одном из полуфиналов, сформированных по зональному принципу – север, юг, запад, восток и центр. Более 120 победителей полуфиналов сегодня сразятся в финале в Астане.

«Турнир Senat Open стал шахматным марафоном, объединившим депутатов маслихатов, общественных деятелей, представителей СМИ и помог укрепить взаимодействие между Казахстанской федерацией шахмат и местными исполнительными органами. Мы верим, что только такое продуктивное сотрудничество позволит реализовать наши амбициозные проекты по популяризации шахмат среди населения, внедрению шахмат в школах, и внести вклад в построение интеллектуальной нации. Это наш национальный интерес. Надеюсь, что прошедший в этом году впервые Открытый кубок Сената, станет уже традиционным», - отметил президент KazChess Тимур Турлов.

Победители финального этапа турнира будут определены сегодня по результатам 9-турового рапида.