Депутат Сената Ляззат Рысбекова призывает Правительство при планировании средств республиканского бюджета в последующие годы заложить средства на решение вопроса износа энергетической отрасли страны. Об этом она заявила в ходе совместного заседания палат Парламента, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она констатировала, что в последние годы по ряду объективных причин энергетическая сфера республики последовательно превращается в дефицитную.

«Согласно прогнозу, дефицит электрической энергии в 2025 году составит – 5,7 млрд. кВтч, что на 46% больше чем в 2024 году. Основные причины дефицита – это высокий уровень износа, как основного, так и вспомогательного оборудования в энергосистеме, ежегодный рост потребления электрической и тепловой энергии, неэффективная тарифная политика, не вложение средств в модернизацию энергосистем», - сказала она.

Отдельно она отметила сохраняющийся высокий уровень износа действующих энергетических мощностей. Так, 46%, или 17 из общего количества ТЭЦ, имеют показатель изношенности более 70%. А в ряде регионов, износ ТЭЦ достигает более 80%.

«Все это создает большие риски повторения аварийных ситуаций. К примеру, износ оборудования в тепловой станции №1 г. Сатпаева области Улытау 1964 года постройки, достигает 85%. Данная теплостанция обеспечивает теплом и горячей водой более 70 тыс. человек, которая не рассчитана на такое количество населения. При этом в регионе наблюдается рост населения, что только усугубляет указанные проблемы. Финансирование направляется только на поддержание работоспособности станции, это не позволяет провести капитальную реконструкцию станции. Аналогичная ситуация характерна для большинства городов районного значения и в других регионах», - сказала она.

Сенатор подчеркнула, что на развитие тепло- и энергетики регионам было выделено 52,6 млрд. тенге. Профинансированы 15 проектов. При этом, основная доля выделенных средств 68% (35,9 млрд.тенге) направлены на город Астана.