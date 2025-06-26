Принят закон об уголовной ответственности за принуждение к вступлению в брак

Сенат,Закон и Порядок
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил поправки по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, в рамках Закона ряд статей дополняется новой частью, согласно которой лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, будет назначаться лишение свободы на определенный в Уголовном кодексе срок.

В целях усиления ответственности за преступления против личности из состава уголовной ответственности за тяжкое и особо тяжкое преступление предусматривается выделение уголовной ответственности за тяжкое и особо тяжкое преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека. Пересмотрены условия условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращения срока назначенного наказания, а также исчисления судимости для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с посягательством на жизнь или здоровье.    

Наряду с этим, вводится уголовная ответственность за сталкинг, то есть незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред.

Законом дополнены виды операций, относящиеся к незаконному обороту некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, такими видами, как пересылка, перевозка, хранение в целях продажи и распространения.

В целях борьбы с хулиганскими действиями, связанными с ослеплением экипажей пассажирских авиалайнеров лазерными устройствами, совершаемыми при взлете или посадке самолетов и создаваемыми угрозу безопасности эксплуатации воздушных судов, устанавливается уголовная ответственность за создание помех управлению воздушным судном.

В рамках Уголовного кодекса предлагается криминализировать действия работников коллекторских агентств за злоупотребления (превышение) полномочиями. А именно: превышение работником коллекторского агентства, полномочий вопреки задачам своей деятельности, если это деяние совершено с применением насилия или угрозой его применения, угрозой уничтожения или повреждения имущества, подлогом документов, шантажом.

Также вводится уголовная ответственность за незаконную банковскую и микрофинансовую деятельность, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег и незаконное предоставление, передачу и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за принуждение лица к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно путем шантажа, в том числе под угрозой разглашения или распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, разглашение или распространение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Более того, в рамках Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» предусматривается возможность расторжения брака в случае, если супруг находится в международном розыске более трех лет со дня санкционирования судом постановления органа уголовного преследования об объявлении в международный розыск.

#Сенат #закон #уголовная ответственность

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